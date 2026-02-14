快訊

過年大掃除必看！棉被、枕頭、床墊怎麼丟？ 亂丟最高罰6000元

棒球／樂天巨人道歉了！坦承球員在台灣「玩百家樂」 將採取因應處置

Dyson兩大空氣清淨機開箱！HushJet HJ10小鋼炮換氣滅甲醛、BP04錐形氣流速揪惡臭

不只長輩問候攻勢！網友熱議六大「過年困擾排行」出爐

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
不只長輩問候攻勢！網友熱議六大「過年困擾排行」出爐 圖片來源/Unsplash
不只長輩問候攻勢！網友熱議六大「過年困擾排行」出爐 圖片來源/Unsplash


【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「過年困擾排行」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的六大過年困擾排行有哪些。

農曆新年向來被視為闔家團圓、放鬆休息的重要時刻，但對不少民眾來說，過年前後接踵而來的大小事，卻是每年最讓人心煩的考驗。隨著春節腳步接近，本篇便整理出網友熱議的六大過年困擾，一起來看看網友們的心聲吧！

「籌備年夜飯」壓力好大！網友為「挑選年節伴手禮」想破頭？

▲ 網友熱議TOP6過年困擾排行 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議TOP6過年困擾排行 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年網友針對「過年困擾排行」的相關話題討論，可以發現「籌備年夜飯」讓許多人感到頭疼。

有網友直言「從買菜、備菜、洗菜、切菜、炒菜到上桌，真正坐下時，人都累癱了」，也有網友無奈表示「每年過年前，最煩惱的便是年夜飯到底要準備什麼」，顯示出從菜色規劃、食材採買到開伙烹飪，準備年夜飯的每一個環節都極其耗神。若還需同時顧及不同家族成員的口味與期待，便更容易讓人感到壓力爆表。

排名第二的「挑選年節伴手禮」同樣讓人十分困擾。論壇上常見網友發文分享「每年這個時候我都會開始煩惱要準備什麼禮盒」、「年節要送禮不知道要送什麼」，指出在準備禮盒時往往需要費心考慮品質、價格及收禮者口味等許多因素，以免禮物不合收禮者的心意。

而「長輩問候攻勢」也讓人避之唯恐不及，許多網友分享，在過年聚會時，最怕被問到「你現在薪水多少啊」、「什麼時候結婚啊」、「結婚多久了，怎麼還沒生小孩」等涉及薪資與隱私的問題，讓過年聚會反而變成了大型審訊現場。

此外，春節時「交通壅塞人擠人」也讓許多人打消出遊念頭，不論返鄉或走春，都得面對塞車與人潮的考驗。「紅包怎麼包」則常讓社會新鮮人傷透腦筋，難以決定剛出社會時，包給長輩的紅包金額應為多少，才較為合適。

至於「過年禁忌多」更是每年反覆被討論的問題，隨著社會觀念演變，長輩對如初一不可洗頭、初四不可出遠門等傳統習俗的堅持，時常讓年輕一代感到綁手綁腳，難以找到讓所有人都滿意的平衡點。

過年雖然是與家人朋友相聚的重要節日，但背後也伴隨著不少現實層面的壓力。從飲食準備到人際互動，都有可能成為眾人過年時的困擾，或許自身適時調整心態，並與身邊人多加溝通，才能讓過年回歸團聚與休息的本質。也祝大家在即將到來的假期中，順利化解這些過年煩惱，迎接一個舒心又平安的馬年


原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「過年困擾排行」相關討論則數。

觀測期間：2025/01/22~2026/01/22，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！

【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！


Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。

想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw

農曆過年 春節 馬年

Social Lab社群實驗室

追蹤

延伸閱讀

1張圖秒懂春節天氣重點 氣象署：除夕北東濕涼 初三起暖洋洋

春節杜絕宵小犯罪！蘆竹警深入社區傳授民眾防竊4手段

大陸春節整頓網路！不准鼓吹「不婚不生」

台北101馬年春節走春亮點：賈董領軍舞獅賀歲，闔家漫遊皇后花園、必訪雲端秘境花園觀景台迎新春

相關新聞

過年大掃除必看！棉被、枕頭、床墊怎麼丟？ 亂丟最高罰6000元

春節將近，不少民眾趁著年終大掃除汰換老舊家具與寢具，不過棉被、枕頭、床墊究竟該怎麼丟棄常常讓人覺得困惑。到底能不能直接丟垃圾車？要不要回收？一不小心丟錯，還可能被清潔隊拒收。

馬年必收藏！12生肖專屬開運春聯大公開 這樣寫最旺

馬年象徵行動力、開創與奔波得財，是「動中生運」的一年。貼上一副對的春聯，不只是迎新，更是為新一年定下好方向，替事業加速、為財運助跑、讓生活一路順風。每個生肖在馬年都有專屬的開運吉祥話，快把屬於你的那一副收藏起來，為新春添滿喜氣與好運！

財神駕到！網友熱議全台Top6「財神廟」補財庫必看

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「熱議財神廟」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的六大財神廟有哪些。

不只長輩問候攻勢！網友熱議六大「過年困擾排行」出爐

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「過年困擾排行」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的六大過年困擾排行有哪些。

新年假期怎麼過才不無聊？網友熱推這六件「過年新春必做事項」

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「過年新春必做」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的六大過年新春必做清單有哪些。

迎火馬年 初一走春眉角多

2026為丙午年，天干地支均屬火，被喻為百年難得一見的「火上加火」，命理老師譚秀珠提醒，這將是動盪不穩的一年，股市波動起...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。