不只長輩問候攻勢！網友熱議六大「過年困擾排行」出爐

農曆新年向來被視為闔家團圓、放鬆休息的重要時刻，但對不少民眾來說，過年前後接踵而來的大小事，卻是每年最讓人心煩的考驗。隨著春節腳步接近，本篇便整理出網友熱議的六大過年困擾，一起來看看網友們的心聲吧！

「籌備年夜飯」壓力好大！網友為「挑選年節伴手禮」想破頭？

▲ 網友熱議TOP6過年困擾排行 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年網友針對「過年困擾排行」的相關話題討論，可以發現「籌備年夜飯」讓許多人感到頭疼。

有網友直言「從買菜、備菜、洗菜、切菜、炒菜到上桌，真正坐下時，人都累癱了」，也有網友無奈表示「每年過年前，最煩惱的便是年夜飯到底要準備什麼」，顯示出從菜色規劃、食材採買到開伙烹飪，準備年夜飯的每一個環節都極其耗神。若還需同時顧及不同家族成員的口味與期待，便更容易讓人感到壓力爆表。

排名第二的「挑選年節伴手禮」同樣讓人十分困擾。論壇上常見網友發文分享「每年這個時候我都會開始煩惱要準備什麼禮盒」、「年節要送禮不知道要送什麼」，指出在準備禮盒時往往需要費心考慮品質、價格及收禮者口味等許多因素，以免禮物不合收禮者的心意。

而「長輩問候攻勢」也讓人避之唯恐不及，許多網友分享，在過年聚會時，最怕被問到「你現在薪水多少啊」、「什麼時候結婚啊」、「結婚多久了，怎麼還沒生小孩」等涉及薪資與隱私的問題，讓過年聚會反而變成了大型審訊現場。

此外，春節時「交通壅塞人擠人」也讓許多人打消出遊念頭，不論返鄉或走春，都得面對塞車與人潮的考驗。「紅包怎麼包」則常讓社會新鮮人傷透腦筋，難以決定剛出社會時，包給長輩的紅包金額應為多少，才較為合適。

至於「過年禁忌多」更是每年反覆被討論的問題，隨著社會觀念演變，長輩對如初一不可洗頭、初四不可出遠門等傳統習俗的堅持，時常讓年輕一代感到綁手綁腳，難以找到讓所有人都滿意的平衡點。

過年雖然是與家人朋友相聚的重要節日，但背後也伴隨著不少現實層面的壓力。從飲食準備到人際互動，都有可能成為眾人過年時的困擾，或許自身適時調整心態，並與身邊人多加溝通，才能讓過年回歸團聚與休息的本質。也祝大家在即將到來的假期中，順利化解這些過年煩惱，迎接一個舒心又平安的馬年！





調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「過年困擾排行」相關討論則數。

觀測期間：2025/01/22~2026/01/22，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

