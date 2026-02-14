新年假期怎麼過才不無聊？網友熱推這六件「過年新春必做事項」



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「過年新春必做」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的六大過年新春必做清單有哪些。

隨著春節的腳步漸近，大街小巷都瀰漫著濃厚的年味，許多民眾早已規劃好一連串的「過年清單」迎接新年的到來。在春節長假的這段期間，除了與家人團聚、走春拜年，還有哪些不能錯過的過年儀式呢？

「訂定新年目標」讓未來充滿希望 「走春拜年」維繫親友情誼

▲ 網友熱議TOP6過年新春必做清單 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年網友針對「過年新春必做」的相關話題討論，可以發現「訂定新年目標」榮登聲量排行第一。俗話說「新年新氣象」，透過許下願望與規劃目標，能幫助自己在全新的一年找到生活重心，讓前進的步伐更有方向與動力。

而不少網友也紛紛分享自己的新年期許，像是「新年目標就是：減肥」、「我的新年新希望是能夠賺一桶金」、「希望今年可以找到好伴侶」，不論制定的目標規模是大是小，每一次訂定目標都象徵著重新開始，也讓未來的一年更充滿希望。

在傳統習俗中，「走春拜年」同樣是過年新春必做的活動之一。不過隨著時代變遷，走春拜年的習俗不再被視為過年必做的行程，對此即有網友好奇詢問「大家過年期間都會去走春嗎」，引起熱烈討論。

有些民眾表示「多多少少會出一下門吧，總不能天天待在家裡」、「過年期間多少還是會出去走走，大都是到親戚家拜年」，另一派網友則認為「過年到處都是人，只想要待在家裡」、「過年期間應該都只會在家休息」，整體而言，網友對走春拜年的參與方式呈現更多元、彈性的態度。

此外，「吃年夜飯」、「包紅包與領紅包」、「拜拜求好運」同樣是不可或缺的新年傳統。其中，「吃年夜飯」代表闔家團圓，「包紅包與領紅包」象徵傳遞喜氣與祝福，而「拜拜求好運」則反映大家對未來平安順遂的期盼。

另一方面，「追劇看電影」近年亦成為備受網友推薦的過年必做行程，除了綜藝過年特別節目、賀歲大片外，《後宮甄嬛傳》的馬拉松直播也經常在春節期間廣受熱議。

有民眾分享追甄嬛傳直播時「最有趣的就是每年都跟緊時事」，由於不少網友會在聊天室將當年時事融入《後宮甄嬛傳》劇情，並寫下有趣的留言，便有民眾笑稱「聊天室才是本體」，表示每年聊天室都有新的話題與笑點，總能擁有不同的觀賞樂趣。

過年是揮別過去、擁抱嶄新起點的重要時刻，無論你選擇依循傳統習俗走春拜訪親友，還是傾向宅在家裡看片徹底放鬆，這些新春必做事項都承載著許多人對新年的嚮往。祝福大家新的一年大吉大利，好運連連！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「過年新春必做」相關討論則數。

觀測期間：2025/01/20~2026/01/20，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、評論、新聞、部落格（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！



【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！



《Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

《Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。



想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw