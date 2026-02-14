快訊

過年大掃除必看！棉被、枕頭、床墊怎麼丟？ 亂丟最高罰6000元

棒球／樂天巨人道歉了！坦承球員在台灣「玩百家樂」 將採取因應處置

Dyson兩大空氣清淨機開箱！HushJet HJ10小鋼炮換氣滅甲醛、BP04錐形氣流速揪惡臭

新年假期怎麼過才不無聊？網友熱推這六件「過年新春必做事項」

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
新年假期怎麼過才不無聊？網友熱推這六件「過年新春必做事項」 圖片來源/Unsplash
新年假期怎麼過才不無聊？網友熱推這六件「過年新春必做事項」 圖片來源/Unsplash


【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「過年新春必做」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的六大過年新春必做清單有哪些。

隨著春節的腳步漸近，大街小巷都瀰漫著濃厚的年味，許多民眾早已規劃好一連串的「過年清單」迎接新年的到來。在春節長假的這段期間，除了與家人團聚、走春拜年，還有哪些不能錯過的過年儀式呢？

「訂定新年目標」讓未來充滿希望 「走春拜年」維繫親友情誼

▲ 網友熱議TOP6過年新春必做清單 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議TOP6過年新春必做清單 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年網友針對「過年新春必做」的相關話題討論，可以發現「訂定新年目標」榮登聲量排行第一。俗話說「新年新氣象」，透過許下願望與規劃目標，能幫助自己在全新的一年找到生活重心，讓前進的步伐更有方向與動力。

而不少網友也紛紛分享自己的新年期許，像是「新年目標就是：減肥」、「我的新年新希望是能夠賺一桶金」、「希望今年可以找到好伴侶」，不論制定的目標規模是大是小，每一次訂定目標都象徵著重新開始，也讓未來的一年更充滿希望。

在傳統習俗中，「走春拜年」同樣是過年新春必做的活動之一。不過隨著時代變遷，走春拜年的習俗不再被視為過年必做的行程，對此即有網友好奇詢問「大家過年期間都會去走春嗎」，引起熱烈討論。

有些民眾表示「多多少少會出一下門吧，總不能天天待在家裡」、「過年期間多少還是會出去走走，大都是到親戚家拜年」，另一派網友則認為「過年到處都是人，只想要待在家裡」、「過年期間應該都只會在家休息」，整體而言，網友對走春拜年的參與方式呈現更多元、彈性的態度。

此外，「吃年夜飯」、「包紅包與領紅包」、「拜拜求好運」同樣是不可或缺的新年傳統。其中，「吃年夜飯」代表闔家團圓，「包紅包與領紅包」象徵傳遞喜氣與祝福，而「拜拜求好運」則反映大家對未來平安順遂的期盼。

另一方面，「追劇看電影」近年亦成為備受網友推薦的過年必做行程，除了綜藝過年特別節目、賀歲大片外，《後宮甄嬛傳》的馬拉松直播也經常在春節期間廣受熱議。

有民眾分享追甄嬛傳直播時「最有趣的就是每年都跟緊時事」，由於不少網友會在聊天室將當年時事融入《後宮甄嬛傳》劇情，並寫下有趣的留言，便有民眾笑稱「聊天室才是本體」，表示每年聊天室都有新的話題與笑點，總能擁有不同的觀賞樂趣。

過年是揮別過去、擁抱嶄新起點的重要時刻，無論你選擇依循傳統習俗走春拜訪親友，還是傾向宅在家裡看片徹底放鬆，這些新春必做事項都承載著許多人對新年的嚮往。祝福大家新的一年大吉大利，好運連連！


原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「過年新春必做」相關討論則數。

觀測期間：2025/01/20~2026/01/20，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、評論、新聞、部落格（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！

【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！


Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。

想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw

農曆過年 春節 馬年

Social Lab社群實驗室

追蹤

延伸閱讀

1張圖秒懂春節天氣重點 氣象署：除夕北東濕涼 初三起暖洋洋

春節杜絕宵小犯罪！蘆竹警深入社區傳授民眾防竊4手段

大陸春節整頓網路！不准鼓吹「不婚不生」

直播／台美關稅底定 賴總統召開國安高層會議11:00發表重要談話

相關新聞

過年大掃除必看！棉被、枕頭、床墊怎麼丟？ 亂丟最高罰6000元

春節將近，不少民眾趁著年終大掃除汰換老舊家具與寢具，不過棉被、枕頭、床墊究竟該怎麼丟棄常常讓人覺得困惑。到底能不能直接丟垃圾車？要不要回收？一不小心丟錯，還可能被清潔隊拒收。

馬年必收藏！12生肖專屬開運春聯大公開 這樣寫最旺

馬年象徵行動力、開創與奔波得財，是「動中生運」的一年。貼上一副對的春聯，不只是迎新，更是為新一年定下好方向，替事業加速、為財運助跑、讓生活一路順風。每個生肖在馬年都有專屬的開運吉祥話，快把屬於你的那一副收藏起來，為新春添滿喜氣與好運！

財神駕到！網友熱議全台Top6「財神廟」補財庫必看

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「熱議財神廟」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的六大財神廟有哪些。

不只長輩問候攻勢！網友熱議六大「過年困擾排行」出爐

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「過年困擾排行」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的六大過年困擾排行有哪些。

新年假期怎麼過才不無聊？網友熱推這六件「過年新春必做事項」

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「過年新春必做」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的六大過年新春必做清單有哪些。

迎火馬年 初一走春眉角多

2026為丙午年，天干地支均屬火，被喻為百年難得一見的「火上加火」，命理老師譚秀珠提醒，這將是動盪不穩的一年，股市波動起...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。