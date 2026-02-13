過年報復性發紅包？他只給姊姊小孩、不給哥哥小孩…網見原因共鳴

農曆新年傳統是長輩向晚輩發紅包，既是祝福是給對方壓歲錢。台灣1名男子在網上發文，說姊姊有2名小孩，外甥女平時「看到我至少會叫我一聲『舅舅』，偶爾還會跟我胡說八道聊幾句」，外甥大多數看電視，只會揮手說一聲「嗨」；而哥哥同樣有2名小孩，但姪子、姪女從來不和他互動或打招呼，「完全把我當空氣」。

原PO表示，「去年過年就沒有包紅包給哥哥的小孩，今年原本也打算比照去年」，他給外甥女2000新台幣，外甥則給200新台幣紅包，但不會向姪子、姪女發紅包。

發文引來大量網友留言，不少人支持其決定，指出「父母沒在教，你就都不要包啊，沒欠他們」、「你的錢，你愛怎麼包就怎麼包」；亦有人認為「你沒有義務要包，他們也沒有義務叫你，就不要互相情緒勒索了吧」。

原PO在「Dcard討論區」表示，自己有一個姊姊和一個哥哥，他們同有2名小孩，同樣都是姊弟，幾乎每個周日都會返回老家吃飯，所以原PO常會近距離看到孩子。外甥女見到他時，會叫一聲「舅舅」，甚至有時和他閒聊；外甥卻大多時間看電視，不太喊人，只會揮手說聲「嗨」。而姪子、姪女「這邊就更誇張了，2個小孩從來沒跟我互動過，也從沒叫過我一聲『叔叔』，完全把我當空氣」。

原PO最近考慮過年紅包，愈想愈覺得不爽，他決定外甥女有2000新台幣紅包，外甥有200新台幣紅包，但姪子、姪女就不包了。

原PO強調「不是我小氣，也不是缺那點錢，而是我真的覺得紅包不只是錢，也是基本互動跟禮貌的回饋吧？」，質疑晚輩「連叫人都不會、完全沒互動，卻理所當然要拿紅包，這合理嗎？」，同時詢問大家意見。

發文引來許多網民留言討論，「跟你一樣，誰對我好，我就包給誰小孩」、「主要小孩父母沒教好吧，小時候過年，遠親過來拜年，就算不熟，但是看到人都會問候說個吉祥話」、「基本尊重才能拿」。亦有人覺得「我是小孩也不屑拿好不好，什麼典型亞洲長輩，超討厭那種說『看到大人要叫，沒叫沒禮貌』」、「有沒有可能是小孩很內向啊？」。

