快訊

「沒留到最後會後悔」成真！鴻海4人中1000萬不在場 替補幸運兒樂翻

升學攻略／私中入學考倒數 大撞期下的選校與備戰策略

臭豆腐太臭惹怨…住夜市旁也可天天檢舉？ 北市環保局會這麼做

過年報復性發紅包？他只給姊姊小孩、不給哥哥小孩…網見原因共鳴

聯合新聞網／ 撰文：田中貴
圖為長輩發紅包示意圖。圖／AI生成
圖為長輩發紅包示意圖。圖／AI生成

農曆新年傳統是長輩向晚輩發紅包，既是祝福是給對方壓歲錢。台灣1名男子在網上發文，說姊姊有2名小孩，外甥女平時「看到我至少會叫我一聲『舅舅』，偶爾還會跟我胡說八道聊幾句」，外甥大多數看電視，只會揮手說一聲「嗨」；而哥哥同樣有2名小孩，但姪子、姪女從來不和他互動或打招呼，「完全把我當空氣」。

原PO表示，「去年過年就沒有包紅包給哥哥的小孩，今年原本也打算比照去年」，他給外甥女2000新台幣，外甥則給200新台幣紅包，但不會向姪子、姪女發紅包。

發文引來大量網友留言，不少人支持其決定，指出「父母沒在教，你就都不要包啊，沒欠他們」、「你的錢，你愛怎麼包就怎麼包」；亦有人認為「你沒有義務要包，他們也沒有義務叫你，就不要互相情緒勒索了吧」。

原PO在「Dcard討論區」表示，自己有一個姊姊和一個哥哥，他們同有2名小孩，同樣都是姊弟，幾乎每個周日都會返回老家吃飯，所以原PO常會近距離看到孩子。外甥女見到他時，會叫一聲「舅舅」，甚至有時和他閒聊；外甥卻大多時間看電視，不太喊人，只會揮手說聲「嗨」。而姪子、姪女「這邊就更誇張了，2個小孩從來沒跟我互動過，也從沒叫過我一聲『叔叔』，完全把我當空氣」。

原PO最近考慮過年紅包，愈想愈覺得不爽，他決定外甥女有2000新台幣紅包，外甥有200新台幣紅包，但姪子、姪女就不包了。

原PO強調「不是我小氣，也不是缺那點錢，而是我真的覺得紅包不只是錢，也是基本互動跟禮貌的回饋吧？」，質疑晚輩「連叫人都不會、完全沒互動，卻理所當然要拿紅包，這合理嗎？」，同時詢問大家意見。

發文引來許多網民留言討論，「跟你一樣，誰對我好，我就包給誰小孩」、「主要小孩父母沒教好吧，小時候過年，遠親過來拜年，就算不熟，但是看到人都會問候說個吉祥話」、「基本尊重才能拿」。亦有人覺得「我是小孩也不屑拿好不好，什麼典型亞洲長輩，超討厭那種說『看到大人要叫，沒叫沒禮貌』」、「有沒有可能是小孩很內向啊？」。

延伸閱讀：

還我壓歲錢！多年利市被母花光　女兒怒討　網民看內情一致挺媽媽

朋友產後爽獲10萬紅包！新手媽見公婆這樣反應感心寒：錢全是我出

文章授權轉載自《香港01》

農曆過年 春節 馬年 紅包

相關新聞

過年大掃除快處理掉！曝「必丟9大物品」留著恐帶衰整年

農曆新年將至，許多人會趁年前大掃除整理家中，迎接全新的開始。大掃除不只是打掃，更象徵除舊布新，把不好的「氣」清走，迎接好運。如果在整理時發現家裡有這9類物品，務必立刻斷捨離，丟掉它們，才能避免影響新一年的財運與運勢。

過年報復性發紅包？他只給姊姊小孩、不給哥哥小孩…網見原因共鳴

農曆新年傳統是長輩向晚輩發紅包，既是祝福是給對方壓歲錢。台灣1名男子在網上發文，說姊姊有2名小孩，外甥女平時「看到我至少會叫我一聲『舅舅』，偶爾還會跟我胡說八道聊幾句」，外甥大多數看電視，只會揮手說一聲「嗨」；而哥哥同樣有2名小孩，但姪子、姪女從來不和他互動或打招呼，「完全把我當空氣」。

2026天赦日全攻略！6天黃金吉日＋5大禁忌 開運方位一次看

天赦日被稱為「百事大吉日」，是中國傳統黃曆中一年中最吉利的日子之一，寓意「天赦萬罪、諸事順利」。但即便是這麼吉利的日子，也有一些禁忌或建議避免的事情，主要是避免弄巧成拙或失去吉氣。

大樂透第115013期 頭獎槓龜

大樂透第115013期今晚開獎。中獎號碼為48、01、15、03、20、08，特別46號；派彩結果，頭獎槓龜

威力彩頭獎13.5億開獎！一夜發財致富密碼出爐

威力彩第115013期今晚開獎，第一區中獎號碼為35、10、06、32、25、22，第二區中獎號碼為03號

不斷更新／2026億馬當先迎財神！大樂透春節加碼20天 大小紅包獎號全看這

台彩公布2026年春節加碼方案，總金額12億創歷年新高。台彩總經理謝志宏表示，大樂透自2月12日起至3月3日連續20天每天開獎，再加碼...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。