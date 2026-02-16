除夕禁忌開運全攻略！「四大吉時」洗澡…除晦氣接好運
12月16日就是除夕，小孟老師還是小小提醒一下，除夕禁忌開運全攻略！除夕最好在四個時段洗澡，趕快把過去厄運洗走。
★除夕禁忌
其實禁忌會隨著信仰和時間改變，但過年時多注意一些，心裡也比較舒坦。
1. 忌打碎物品：這代表會破運、破財
2. 忌拿剪刀：這代表會把財運剪掉
3. 忌倒污水、垃圾：因為古時候垃圾是隨意丟棄，所以亂倒垃圾和汙水，會噴濺到路過的神明，使人倒楣。
4. 忌說髒話：這代表脾氣不好，會倒楣一整年
5. 忌過早睡覺：要守歲替長輩添壽，為自己迎好運
6. 忌開箱櫃：傳說在天亮前不可開箱櫃，才能守住上天給的錢財。
7. 忌咬斷長年菜：除夕圍爐，長年菜象徵長命百歲，不可直接咬斷，要一口吞入再慢慢咀嚼。
8. 吃魚禁忌：圍爐吃魚時，需要留下魚頭、魚尾，象徵「有餘」。
9. 衣服禁忌：衣服要提前洗好、晾乾，不可以濕過年。
10. 忌在除夕晾曬衣物：以免招來厄運，但這習俗在馬來西亞比較盛行，在台灣忌晾曬衣物則是農曆七月。
★除夕開運
小孟老師分享2026除夕開運法，核心在於「除舊布新」與「增添財氣」。
建議於除夕當日18:00、20:00、21:00或22:00的吉時洗澡以去除晦氣，餐桌上準備「8大富貴菜」招財，並於家中四個角落灑幣增強財運，同時務必清理丟棄家中「8類穢物」。
★除夕必吃
除夕開運菜（八芒食物陣）
魚： 年年有餘。
全雞： 象徵「起家」，大吉大利。
長年菜： 象徵長壽，可用菠菜替代。
水餃： 外觀像元寶，象徵財源滾滾。
豬腳/蹄膀： 去除晦氣、煞氣，增加財富。
火鍋： 象徵闔家團圓、圍爐。
年糕/發糕/蘿蔔糕： 步步高升，蘿蔔糕諧音「好彩頭」。
烏魚子： 象徵多子多孫。
★除夕財運加強術
角落灑錢： 在家中四個角於除夕晚上幾點都可以，在四個角落撒錢幣（撒越多錢幣越好），隔天拾起，代表「有錢花」。
除夕紅包： 準備現金1010元放入紅包袋，睡在床下10天，再花掉代表十全十美。
★除夕大掃除必丟
發霉衣物、枯萎盆栽、破裂玻璃、損壞燈泡、壞掉電器、破損家具、沒魚的魚缸、舊毛巾/馬桶刷。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
🧧別再只說馬到成功！2026馬年最夯117句吉祥話曝光 一開口就「馬到金來」
🧧別再只看生肖！2026年犯太歲名單曝光 名字中「這些部首」更要小心
🧧2026天赦日全攻略！6天黃金吉日＋5大禁忌 開運方位一次看
🧧春節紅包行情價全公開！安全牌金額、避地雷數字 教你怎樣包才不失禮
🧧春節送禮別踩雷！「8樣東西」千萬不能送：送錯恐自斷財路
🧧過年到了春聯如何貼？ 慎防8大禁忌 做錯小心福氣跑光又漏財
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。