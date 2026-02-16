除夕禁忌開運全攻略！「四大吉時」洗澡…除晦氣接好運

12月16日就是除夕，小孟老師還是小小提醒一下，除夕禁忌開運全攻略！除夕最好在四個時段洗澡，趕快把過去厄運洗走。

★除夕禁忌

其實禁忌會隨著信仰和時間改變，但過年時多注意一些，心裡也比較舒坦。

1. 忌打碎物品：這代表會破運、破財

2. 忌拿剪刀：這代表會把財運剪掉

3. 忌倒污水、垃圾：因為古時候垃圾是隨意丟棄，所以亂倒垃圾和汙水，會噴濺到路過的神明，使人倒楣。

4. 忌說髒話：這代表脾氣不好，會倒楣一整年

5. 忌過早睡覺：要守歲替長輩添壽，為自己迎好運

6. 忌開箱櫃：傳說在天亮前不可開箱櫃，才能守住上天給的錢財。

7. 忌咬斷長年菜：除夕圍爐，長年菜象徵長命百歲，不可直接咬斷，要一口吞入再慢慢咀嚼。

8. 吃魚禁忌：圍爐吃魚時，需要留下魚頭、魚尾，象徵「有餘」。

9. 衣服禁忌：衣服要提前洗好、晾乾，不可以濕過年。

10. 忌在除夕晾曬衣物：以免招來厄運，但這習俗在馬來西亞比較盛行，在台灣忌晾曬衣物則是農曆七月。

★除夕開運

小孟老師分享2026除夕開運法，核心在於「除舊布新」與「增添財氣」。

建議於除夕當日18:00、20:00、21:00或22:00的吉時洗澡以去除晦氣，餐桌上準備「8大富貴菜」招財，並於家中四個角落灑幣增強財運，同時務必清理丟棄家中「8類穢物」。

★除夕必吃

除夕開運菜（八芒食物陣）

魚： 年年有餘。

全雞： 象徵「起家」，大吉大利。

長年菜： 象徵長壽，可用菠菜替代。

水餃： 外觀像元寶，象徵財源滾滾。

豬腳/蹄膀： 去除晦氣、煞氣，增加財富。

火鍋： 象徵闔家團圓、圍爐。

年糕/發糕/蘿蔔糕： 步步高升，蘿蔔糕諧音「好彩頭」。

烏魚子： 象徵多子多孫。

★除夕財運加強術

角落灑錢： 在家中四個角於除夕晚上幾點都可以，在四個角落撒錢幣（撒越多錢幣越好），隔天拾起，代表「有錢花」。

除夕紅包： 準備現金1010元放入紅包袋，睡在床下10天，再花掉代表十全十美。

★除夕大掃除必丟

發霉衣物、枯萎盆栽、破裂玻璃、損壞燈泡、壞掉電器、破損家具、沒魚的魚缸、舊毛巾/馬桶刷。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。