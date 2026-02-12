大樂透第115013期 頭獎槓龜
大樂透第115013期今晚開獎。中獎號碼為48、01、15、03、20、08，特別46號；派彩結果，頭獎槓龜。
貳獎1注中獎，獎金新台幣334萬3572元。
2月12日大樂透春節加碼獎項開出情形：本期大紅包開出24組，總中獎注數為26注，其中22組為單注中獎，2組為2注均分；本期小紅包開出42組，總中獎注數為45注，其中39組為單注中獎，3組為2注均分。
活動截至本期為止，累積開出大紅包組數為24組，累積開出小紅包組數為42組，下期（13日）將繼續加開大紅包及小紅包獎項。
春節大紅包：47、22、32、37、36、14、06、38、05，春節小紅包：28。
派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。
