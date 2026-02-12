春節出國人潮創疫後單日新高 機場公司全力備戰疏運

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

春節假期尚未正式展開，桃園機場旅運量已提前衝上高峰，12日全日運量預估達16.1萬人次，創疫後單日新高，機場公司已針對春節疏運啟動調節機制，持續加強人力配置與現場引導，全力服務旅客。請旅客配合現場動線及工作人員指引，預留足夠時間、耐心等候，共同維持通關效率與候機秩序。

機場公司指出，12日運量預估達16.1萬人次，較11日14.7萬人次約增加1成，託運行李數量也比平日增加約1成，亦較去(2025)年最高單日15.9萬人次為高。第一、二航廈尖峰時段人潮明顯湧現，入出境人潮眾多，尖峰時段之出境報到、行李託運、安檢，以及入境時的行李提領等流程皆有排隊停等情形，尖峰時段大量託運行李的處理也需時間逐步消化。

機場公司全力備戰春節疏運人潮，航空、地勤公司等單位亦增加作業人力調配，確保人力投入充足及設備運作順利，也提醒旅客於航班起飛前3小時抵達機場，善用網路報到、預辦登機與自助行李託運，並儘早完成安檢與證照查驗。往返機場請多搭乘機場捷運、客運巴士等大眾運輸，讓旅程更順暢。

為方便旅客掌握時間，機場公司於出境驗票口旁設置預估通關時間告示牌，以「人像數量」及「顏色燈號」呈現等待安檢的人流情形，敬請旅客留意並儘早完成安檢。敬請旅客留意五大安檢危險（安）物品攜帶規定，有助於減少複查加快通關效率。

