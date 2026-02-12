快訊

台彩第二個頭獎「2000萬元超級紅包」竹縣姊妹刮出 工作15年成幸運號碼

台彩第二個頭獎「2000萬元超級紅包」竹縣姊妹刮出 工作15年成幸運號碼

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
第二個頭獎2,000萬在新竹！「工作15年」成幸運號碼，姊妹倆刮中頭獎。台彩／提供
台灣彩券公司12日表示，「2,000萬超級紅包」第二個頭獎新台幣2,000萬元已在新竹縣被刮出，中獎幸運兒是一對姊妹，姊姊工作15年故選擇尾數15號的刮刮樂，一刮即幸運中獎。此外，威力彩已累積30期頭獎未開出，晚間預估銷售6至6.5億元，頭獎累積金額預估上看13.5億元，如一注獨得，將成為第五屆第三高頭獎獎金；大樂透今晚也將加碼480組100萬元「春節大紅包」及800組10萬元「春節小紅包」，而今彩539頭獎獎金今晚也加碼至1,000萬元。

開出第二個2,000萬頭獎是位在新竹縣湖口鄉的「金彩商行」, 根據代理人李小姐轉述，幸運兒是一對姊妹倆，當天趁中午休息時間到店裡挑選刮刮樂，兩姊妹合買1張尾數15號的「2,000萬超級紅包」，刮開後以為刮中200萬元，沒想到經代理人確認後告知竟是中了頭獎2,000萬元！幸運兒姊姊開心表示出社會工作15年，才選了這張尾數15號的刮刮樂，竟然真的中頭獎了。代理人李小姐也表示最近才將店裡供奉的彌勒佛淨身一番，希望保佑店裡刮出大獎，果真過幾天就有客人刮出頭獎，讓她直呼有擦有保庇。

台灣彩券表示，今年農曆年前上市的刮刮樂共有15款， 100萬元（含）以上獎項共有1,479個；千萬（含）以上的獎項總共有18個，截至2月11日止，「2,000萬超級紅包」頭獎2,000萬已經刮出2個、「1,200萬大吉利」的頭獎1,200萬已被刮出1個；另外，已有91個幸運民眾刮出貳獎100萬。

電腦型彩券春節加碼12日正式啟動，台灣彩券也公布歷年頭獎得主買法統計資料，第四屆以來(2014年起)至去年，大樂透一共開出267注頭獎，平均單注中獎金額高達約1.67億元。其中，有72注是在春節加碼實施期間開出，相較頭獎總開出注數，占比高達27%這72張頭獎中獎彩券的平均單張投注金額為1,146元，相較於非春節加碼期間的頭獎中獎彩券平均單張投注金額553元，高出一倍之多；選號方式以電選為主，占比約72.2%；另外，有12.5%(9張)頭獎彩券是用包牌的方式投注，且以7連碰（一次投注7個號碼，350元）的比例最高，包牌投注的頭獎中獎人當中超過一半（55.6%）都是採用此種方式投注。

除了利用包牌增加中獎機會外，也有15.3%的頭獎中獎人會搭配多期投注，用同樣的選號連續投注至少2期，在期數的選擇上，最受頭獎中獎人青睞的選項則為10期，占比超過四成（45.5%）。

今年春節加碼期間，大樂透自2/12起至3/3連續20天天天開獎，除了有機會對中加開的480組100萬元春節大紅包以及800組10萬元的春節小紅包等加碼獎項外，更重要的是期期保證億元的頭獎。

農曆過年 春節 馬年 刮刮樂 新竹

