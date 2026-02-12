國家公園春節活動出爐 初一發鹿耳門天后宮限量紀念幣

內政部今公布國家公園115年農曆春節活動，包括台江國家公園大年初一在北汕尾鹿耳門天后宮發放限量700個紀念幣，過年期間除了16日除夕有整備工作，各園區自2月17日起全面恢復服務。國家公園署長王成機表示，這次年節國家公園共規畫超過15個活動，民眾可透過新上線的國家公園儀表板查詢。

內政部今部務會報安排國家公園署報告「國家公園115年農曆春節活動相關整備報告」。內政部長劉世芳表示，115年農曆春節9天連續假期，國家公園已全面完成服務、活動及交通整備，這次以「服務不打烊、走春最安心」為核心，打造安全、友善且富文化氣息的旅遊環境，114年全年度共有約1973萬3千人次造訪國家公園，115年仍邀請民眾走出家門、走入山海，感受大自然療癒力量。

王成機指出，春節期間，北部陽明山國家公園正值花季；雪霸國家公園也有櫻花；玉山國家公園可賞山景、踏青並體驗布農族文化；台江國家公園濕地觀賞黑面琵鷺；墾丁國家公園迎來候鳥活躍季；壽山國家自然公園則是健行走春首選；太魯閣國家公園能免費體驗電動輔助自行車；金門國家公園則可看見傳統古厝風貌。

王成機表示，國家公園多元走春體驗活動，包含自然觀察、生態導覽、文化展演、手作課程及親子互動等。像是台江新春活動，往年人潮眾多，今年主題為「天后賜福祥」，2月17日大年初一在北汕尾鹿耳門天后宮廟前廣場發放限量700分紀念幣，民眾憑問卷可兌換紀念品。

王成機表示，玉山與雪霸則呈現布農族與泰雅族文化展演，以玉山國家公園來說，梅山遊客中心18日至20日舉辦「馬舒霍爾春節布農文化展演」、南安遊客中心18日至20日舉辦「年獸與熊族貂民的敲敲話講座」、東埔服務中心19日至20日舉行「東埔部落文化展演活動」；雪霸國家公園汶水遊客中心18日至22日有春節原住民文化歌舞表演活動。