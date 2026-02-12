快訊

賴總統特赦長照悲歌！8旬母道謝後陷沉默 律師曝心境：自認為做錯事

川普4月初訪陸、貝森特先見何立峰？陸外交部、商務部回應了

鳳山高中徵伴遊「限女學生」1對1陪聊傑出校友 驚動議員、立委

聽新聞
0:00 / 0:00

一表看六都刮刮樂中獎機率最高縣市 新竹不到1.2萬人就出一位百萬得主

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
彩券行示意圖。圖／AI生成
彩券行示意圖。圖／AI生成

永慶房產集團根據台灣彩券公司銷售統計，統計2024年刮刮樂春節前後中百萬元(含)以上獎項的縣市，發現新竹市中獎率居冠，平均不到12,000人就能出一位百萬得主。

永慶房產集團根據台灣彩券公司銷售統計，統計2024年刮刮樂春節前後中百萬元(含)以上獎項的縣市，發現新竹市中獎率居冠，平均不到12,000人就能出一位百萬得主。永慶房產集團／提供
永慶房產集團根據台灣彩券公司銷售統計，統計2024年刮刮樂春節前後中百萬元(含)以上獎項的縣市，發現新竹市中獎率居冠，平均不到12,000人就能出一位百萬得主。永慶房產集團／提供

高雄市、台北市雖然居住人口很多，但刮中百萬獎項的中獎率也很高，分居全國的亞、季軍。

根據台灣彩券公司統計，新竹市於2024年刮刮樂春節期間，共有39人刮中百萬元(含)以上獎項，新竹縣也有35人，顯示新竹地區在該年春節檔期多次開出高額獎項，因此也吸引不少人潮前往試手氣。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，近年來新竹地區屢傳刮出百萬元以上大獎，成為全國矚目的中獎熱區。不僅如此，新竹縣市近年來也受惠於園區效應，帶動大量就業人口移入，長期自住需求穩定，為當地房市交易提供強勁支撐。

陳金萍表示，新竹市近一年成屋每坪成交均價36.1萬元、新竹縣32.8萬元，價格相對雙北市親民。在話題熱度、產業發展與親民房價的三重利多加持下，新竹縣市也成為自住、置產族群，常會優先考慮的購屋區域。

高雄市於2024年刮刮樂春節期間，共有196人刮中百萬元(含)以上獎項，即使人口數高達271.8萬人，中獎率仍名列前茅。

陳金萍分析，高雄市近年來隨著台積電（2330）設廠、半導體產業鏈進駐，以及捷運、輕軌與重大建設陸續到位，就業機會與人口移入持續增溫，房市需求也因此被推升。高雄市於春節期間，也常因刮中大獎機率高，吸引大量民眾前往試手氣，帶旺當地的熱門商圈。

至於台北市也以平均15,149人就有一位百萬得主，刮中大獎比例居全國第三。

陳金萍說明，中獎熱區往往與人流密集、交通便利、機能完善等條件高度重疊，而台北市也完全符合這些條件，具備生活機能完善、商業活動熱絡等優勢。

陳金萍指出，台北市也擁有多個知名廟宇，如龍山寺、行天宮、霞海城隍廟等，於春節期間，會吸引大批人潮前往參拜祈福，也讓不少廟宇周邊的投注站，意外成為市民口中的幸運據點。

農曆過年 春節 馬年 刮刮樂 新竹

延伸閱讀

過年不買刮刮樂了！網推改買「它」賭未來：明年會感謝今年的自己

春節返鄉注意…東北季風減弱回溫 除夕鋒面報到金門恐有短暫雨

雲林縣府協調50間診所春節不打烊 6大醫院加開傳染病特別門診

春節將近建地趕工…中市府啟動專案稽查 累計開出873萬元違規罰鍰

相關新聞

親戚小孩出社會還拿紅包？頂客夫妻苦惱「要包多久」 網曝關鍵時機

一名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」請益，詢問兄弟姊妹的小孩在工作2、3年後是否還要包過年紅包。表示自己夫妻兩年前就不想再包了，但婆婆仍會問老公「阿你沒要包喔」即便刻意避開，婆婆也會打電話說「我有幫你們包喔」，讓他感到困擾，不知道到底要包到何時。原PO提到夫妻結婚已有15年，且沒有生小孩。

整理包／春節9天醫療服務指南 門診時段與查詢方式一次搞懂

今年農曆春節假期長達9天（2/14-2/22），萬一生病或感冒了怎麼辦？各家醫院的「一般門診」主要休診時間集中除夕到初三，但不用擔心，這段時間醫療體系並不會完全停擺。「聯合新聞網」幫大家整理春節期間看診大原則及快速查詢醫療院所的方式，祝大家安心過好年。 今年春節醫療院所、社區藥局開診率大幅提升，過年期間民眾在住家附近不至於完全找不到可就醫地點，也可以減少輕症病患於春節期間湧入急診的情況。而衛福部「健保快易通APP」及「健保署全球資訊網」都已建置「春節就醫專區」，民眾可快速查詢全台健保特約醫療院所、藥局服務時段，確保在需要時能及時獲得醫療協助。

一表看六都刮刮樂中獎機率最高縣市 新竹不到1.2萬人就出一位百萬得主

永慶房產集團根據台灣彩券公司銷售統計，統計2024年刮刮樂春節前後中百萬元(含)以上獎項的縣市，發現新竹市中獎率居冠，平...

春節這3天湧現大量車潮 國道匝道封閉管制時間路段出爐

春節連假將至，根據觀光署統計，本次連假期間初一至初三為整體訂房率高峰達5成以上，部分縣市甚至高達6至8成，預估有大量旅遊...

頂奢紅包袋美翻！愛馬仕設計如「紙雕藝術品」 網驚嘆：馬年果真主場

農曆新年將至，各大品牌紅包袋紛紛亮相，其中愛馬仕（Hermès）推出的馬年紅包袋意外在Threads引發熱議。網友形容這款紅包袋「根本不是紅包，是藝術品」，甚至有人說像十九世紀的「paper peepshow（紙雕透視書）」。

春節賞花攻略 彰化芬園花卉園區萬櫻、百日草美景免費看

賞櫻不必迢迢上山！彰化縣芬園鄉花卉生產遊憩園區種有數萬棵櫻花，目前已開了約3成，預估春節可開到5成，而百日草則已怒放，美...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。