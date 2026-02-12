金門機場迎春送福袋 陳福海、林義勇明天聯手接機賀年

金門縣政府與金門航空站將於明、後兩天（農曆廿六、廿七）在尚義機場航廈到站大廳舉辦「慶團圓，過好年」溫馨迎春活動，由縣長陳福海與航空站主任林義勇聯袂發放福袋與馬年娃娃，迎接返鄉過年的旅客，共同營造年節團圓氛圍。

活動以「迎鄉親、慶團圓」為主軸，連續兩天安排在地學校與樂團演出，明日上午由正義國小跳鼓陣以「鑼鼓喧天慶太平」揭開序幕，下午碧山樂團帶來薩克斯風演奏；14日上午柏村國小豎笛隊演出「笛聲悠揚喜迎春」，下午則由中正國小呈現絃樂合奏、重奏與獨奏，讓航廈洋溢喜氣與樂音。

林義勇表示，金門航空站身為兩岸重要交通樞紐，不僅承載往返人流，也肩負服務品質提升的責任，未來將持續精進軟硬體設施與服務流程，朝國際級水準邁進，讓金門機場成為地方的驕傲。他也向鄉親拜年，祝福新春愉快、平安健康。

因應春節收假返臺人潮，航空站自2月21日至23日（年初五至年初七）啟動聯合補位服務櫃檯，協助旅客掌握候補資訊，並與航空公司協調臨時加班機，加速疏運。聯合補位期間，2月21日上午6時30分起受理現場登記，線上候補自6時45分開放，補位序號於實施期間皆有效，未補上者無須重複登記。

航空站指出，為維持公平，補位期間各航空公司VIP優先措施暫停適用；每人每次候補登記以6人為限，並須與證件資料相符。唱號原則依航班起飛時間前20分鐘進行，若空位較多得提前作業。候補旅客須留意唱號情形，未到場或放棄者視同棄權，須重新登記。

此外，航空站鼓勵旅客多利用「線上候補系統」登記，減少現場排隊；線上候補者須於當晚11時前完成序號沿用回報，逾時視同放棄。旅客可透過航空站官網連結或專屬網站查詢，即時掌握候補與加班機資訊；也可撥打諮詢專線082-322381、082-313694，或透過地區有線電視第3台收看候補叫號與跑馬燈訊息。