台灣燈區視覺焦點 10公尺瑪利歐主燈設計圖亮相

2026台灣燈會「GET THE STAR！超級瑪利歐主題燈區」已開始施工，今天公布設計內容，主燈是高達10公尺的瑪利歐造型，搭配星星元素與燈光設計，將成為此次燈會視覺焦點。

嘉義縣文化觀光局今天公布超級瑪利歐主題燈區的設計示意圖，以跳躍的「無敵星」作為串聯此主題燈區的視覺主軸，搭配星星元素與燈光配置，讓參觀動線在燈區中自然延伸與展開。

文觀局說，超級瑪利歐主題燈區主燈，是高達10公尺的瑪利歐，燈區內規劃多處角色主題拍照點，包括耀西拍照點、碧姬公主星星拍照點及超級瑪利歐銀河拍照點。

文觀局表示，耀西拍照點可以看到耀西以不同顏色與姿態亮相，營造活潑繽紛的拍照空間；碧姬公主星星拍照點則透過閃耀的燈光效果與無敵星的拱形燈飾，呈現出明亮且夢幻的氛圍；超級瑪利歐銀河拍照點以宇宙與圓環燈光結構為背景延伸，帶出銀河冒險的魅力。

另外，現場還有「Nintendo Switch 2」遊戲體驗區，特別規劃親子體驗區與一般體驗區兩種空間。親子體驗區讓親子族群能在較為舒適、友善的空間中輕鬆享受遊戲時光；一般體驗區則提供多元的遊戲內容選擇，讓不同年齡層都能依照自身喜好進行遊戲體驗。

瑪利歐燈區開放時間平日下午2時開始、週五及假日（含3月3日開燈日）上午10時開始；白天呈現明亮的拍照場景，夜晚則配合星星造型燈飾與地面光影效果，讓民眾能從不同角度欣賞主燈的細節與樣貌。2026台灣燈會3月3日至3月15日在嘉義縣舉行。