快訊

今年首例麻疹個案！8個月大男嬰越南得麻疹 多達400人遭列管

後悔？才說設台灣代表處「被火車撞」 立陶宛總理再發聲：改名台北不是大問題

日本高枕無憂？高市政權未來還有五大關卡

台灣燈區視覺焦點 10公尺瑪利歐主燈設計圖亮相

中央社／ 嘉義縣12日電

2026台灣燈會「GET THE STAR！超級瑪利歐主題燈區」已開始施工，今天公布設計內容，主燈是高達10公尺的瑪利歐造型，搭配星星元素與燈光設計，將成為此次燈會視覺焦點。

嘉義縣文化觀光局今天公布超級瑪利歐主題燈區的設計示意圖，以跳躍的「無敵星」作為串聯此主題燈區的視覺主軸，搭配星星元素與燈光配置，讓參觀動線在燈區中自然延伸與展開。

文觀局說，超級瑪利歐主題燈區主燈，是高達10公尺的瑪利歐，燈區內規劃多處角色主題拍照點，包括耀西拍照點、碧姬公主星星拍照點及超級瑪利歐銀河拍照點。

文觀局表示，耀西拍照點可以看到耀西以不同顏色與姿態亮相，營造活潑繽紛的拍照空間；碧姬公主星星拍照點則透過閃耀的燈光效果與無敵星的拱形燈飾，呈現出明亮且夢幻的氛圍；超級瑪利歐銀河拍照點以宇宙與圓環燈光結構為背景延伸，帶出銀河冒險的魅力。

另外，現場還有「Nintendo Switch 2」遊戲體驗區，特別規劃親子體驗區與一般體驗區兩種空間。親子體驗區讓親子族群能在較為舒適、友善的空間中輕鬆享受遊戲時光；一般體驗區則提供多元的遊戲內容選擇，讓不同年齡層都能依照自身喜好進行遊戲體驗。

瑪利歐燈區開放時間平日下午2時開始、週五及假日（含3月3日開燈日）上午10時開始；白天呈現明亮的拍照場景，夜晚則配合星星造型燈飾與地面光影效果，讓民眾能從不同角度欣賞主燈的細節與樣貌。2026台灣燈會3月3日至3月15日在嘉義縣舉行。

農曆過年 春節 馬年

延伸閱讀

嘉義新港閒置市場將活化 打造「藍市場」辦燈會展活力

先嗇宮丙午年花燈搶先曝光 2層樓高青花瓷主燈超吸睛

雲林「虎尾虎」搶戲馬年主燈 穿越80年糖都回憶今晚點燈

台灣燈會瑪利歐小提燈超搶手 不用旅遊也能領攻略曝光

相關新聞

整理包／春節9天醫療服務指南 門診時段與查詢方式一次搞懂

今年農曆春節假期長達9天（2/14-2/22），萬一生病或感冒了怎麼辦？各家醫院的「一般門診」主要休診時間集中除夕到初三，但不用擔心，這段時間醫療體系並不會完全停擺。「聯合新聞網」幫大家整理春節期間看診大原則及快速查詢醫療院所的方式，祝大家安心過好年。 今年春節醫療院所、社區藥局開診率大幅提升，過年期間民眾在住家附近不至於完全找不到可就醫地點，也可以減少輕症病患於春節期間湧入急診的情況。而衛福部「健保快易通APP」及「健保署全球資訊網」都已建置「春節就醫專區」，民眾可快速查詢全台健保特約醫療院所、藥局服務時段，確保在需要時能及時獲得醫療協助。

春節這3天湧現大量車潮 國道匝道封閉管制時間路段出爐

春節連假將至，根據觀光署統計，本次連假期間初一至初三為整體訂房率高峰達5成以上，部分縣市甚至高達6至8成，預估有大量旅遊...

頂奢紅包袋美翻！愛馬仕設計如「紙雕藝術品」 網驚嘆：馬年果真主場

農曆新年將至，各大品牌紅包袋紛紛亮相，其中愛馬仕（Hermès）推出的馬年紅包袋意外在Threads引發熱議。網友形容這款紅包袋「根本不是紅包，是藝術品」，甚至有人說像十九世紀的「paper peepshow（紙雕透視書）」。

春節賞花攻略 彰化芬園花卉園區萬櫻、百日草美景免費看

賞櫻不必迢迢上山！彰化縣芬園鄉花卉生產遊憩園區種有數萬棵櫻花，目前已開了約3成，預估春節可開到5成，而百日草則已怒放，美...

平溪天燈節經典青春接力登場 多線接駁疏運人潮

「2026新北市平溪天燈節」將於2月27日在平溪國中、3月3日在十分廣場接力登場。今年活動除施放天燈祈福外，舞台卡司結合...

台南鹿耳門聖母廟花火元宵登場 春牛童未穿腳象徵雨水少

台南市正統鹿耳門聖母廟歷史悠久，可追溯至明鄭時期，以「鹿耳門媽」威靈顯赫、庇佑信眾聞名。今年廟方斥資上千萬元，精心規畫「...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。