春節這3天湧現大量車潮 國道匝道封閉管制時間路段出爐

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
春節連假期間國道部分交流道將實施匝道封閉管制。圖／高公局提供
春節連假將至，根據觀光署統計，本次連假期間初一至初三為整體訂房率高峰達5成以上，部分縣市甚至高達6至8成，預估有大量旅遊車潮湧入東北角、宜蘭、中部熱門景點。交通部高公局表示，春節88條國道客運票價最低6折，若搭配TPASS最低42折。

根據觀光署統計，本次春節連假期間，初一至初三為整體訂房率高峰，約在5成以上；部分縣市如苗栗、台中、南投、雲林、嘉義及宜蘭則達6至8成。預估將有大量旅遊車潮湧入東北角、宜蘭及中部熱門景點。

高公局呼籲，民眾在春節連節走春期間可多搭乘大眾運輸，此次春節共有88條國道客運路線提供票價優惠，最低可享6折，並提供轉乘優惠，再搭配TPASS 2.0+中長途客運優惠方案，春節連假搭乘國道客運票價最高可達42折。

若仍欲自行開車行駛國道，高公局建議，可多加利用高公局每日路況預報資訊，預測假期間重點壅塞路段及時段，其中，初三、初四西部國道北向新竹、苗栗及國5北向宜蘭路段預估白天即可能開始壅塞，並持續至深夜甚至隔日凌晨，呼籲北返用路人盡量提早出發。

另外，春節連假期間國道部分交流道將實施匝道封閉管制，包含初一至初三（17至19日）5時至12時國道1號平鎮系統、埔鹽系統交流道南向入口；國道5號石碇、坪林交流道南向入口。

初三至初五（19至21日）10時至18時，國道1號仁德、虎尾交流道北向入口，以及國道1號王田交流道雙向入口；12時至24時國道1號埔鹽系統交流道北向入口，以及國道3號西濱交流道北向入口。

高公局建議，用路人於出發前利用高速公路1968App查詢即時路況，適時改走替代道路或調整出發時間，以避開國道壅塞。

農曆過年 春節 馬年

