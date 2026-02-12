快訊

親戚小孩出社會還拿紅包？頂客夫妻苦惱「要包多久」 網曝關鍵時機

聯合新聞網／ 綜合報導
已出社會的兄弟姊妹小孩還需要包紅包嗎？一名女網友對此感到困擾。 示意圖／ingimage
已出社會的兄弟姊妹小孩還需要包紅包嗎？一名女網友對此感到困擾。 示意圖／ingimage

一名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」請益，詢問兄弟姊妹的小孩在工作2、3年後是否還要包過年紅包。她表示夫妻兩人兩年前就不想再包了，但婆婆仍會問老公「阿你沒要包喔」，即便刻意避開，婆婆也會打電話說「我有幫你們包喔」，讓他們感到困擾，不知道到底要包到何時。原PO並提到他們夫妻結婚已有15年，沒有生小孩。

針對這種情況，有網友猜測長輩可能會覺得「沒生小孩的夫妻時間和金錢特別多」，但也有人認為沒有必要，「非學生就不用包了」、「就算還在讀書包不包看個人，沒必要一定要包」。也有人覺得要視彼此感情而定，「感情沒有特別好就不會包」、「關係好妳自然會想包，關係不好婆婆先給」。

另一派回應則鼓勵直接開門見山或委婉處理，「這種事情就是妳自己想包就包，不想包就直說就好」、「要不花個200元去買張刮刮樂當紅包」。

根據民俗專家說法，傳統紅包多由已婚長輩或經濟較穩定的成年人發給未婚晚輩，象徵祝福與傳承。不過「包到何時」並沒有明確規定，關鍵多半在於晚輩是否已經成家或經濟獨立。有些家庭以「出社會就不包」為默契，也有家庭認為未婚就仍屬晚輩身分，做法因家族文化而異。

專家也提醒，紅包本質是祝福而非義務，金額與對象應量力而為。若因家庭壓力感到困擾，夫妻可先達成共識，再以一致態度與長輩溝通，例如改以象徵性金額、合包方式或明確說明停止發放的時機。與其勉強承擔長期壓力，不如在尊重習俗與維繫關係間找到平衡點。

