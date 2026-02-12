警廣春節交通服務不打烊 警署長張榮興慰勉致謝

快訊

中央社／ 台北12日電

農曆春節前夕，警政署長張榮興今天特地前往警廣慰勉，他表示，許多民眾在過年期間都需依賴警廣的交通路況報導，感謝大家守護用路人的安全，也是維繫社會安定的重要力量。

警察廣播電台透過新聞稿表示，春節連假進入倒數，張榮興今天特地到警廣慰勉執勤人員的辛勞並發送紅包，以感謝警廣人員全年無休戮力交通疏導及打詐，也祝大家新年「馬力全開」，各項工作順遂、收聽率長紅。

張榮興表示，過年期間警廣最重要的任務就是交通路況，是許多民眾與家人團聚、安排出遊時所依賴的訊息，也感謝警廣一路陪伴透過廣播守護用路人的安全，即時提供交通路況訊息，這份付出與堅持，也是維繫社會安定與交通順暢的重要力量。

警廣台長斯儀仙也說，警廣是全球唯一由警察經營的廣播團隊，也是全台唯一24小時LIVE的電台，已做好萬全準備，和所有警察站在第一線，為全國民眾提供最好、最即時的服務。

為迎接丙午馬年，警廣說，在場人員紛紛以馬為主題扮裝，現場還安排3匹「神馬」助陣；同時，從明天下午1時起至23日上午7時止，警廣也推出「春節特別節目」，依照全國各地區特性，製播北、中、南、東4套節目，24小時不打烊，全天候提供用路人最即時的路況資訊。

警廣提到，為擴大服務範圍，新竹分台FM94.9及台南分台FM94.7頻道也正在試播中，一起加入服務行列，幫助返鄉出遊的民眾都平安順暢。

農曆過年 春節 馬年

