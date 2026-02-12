春節賞花攻略 彰化芬園花卉園區萬櫻、百日草美景免費看

賞櫻不必迢迢上山！彰化縣芬園鄉花卉生產遊憩園區種有數萬棵櫻花，目前已開了約3成，預估春節可開到5成，而百日草則已怒放，美不勝收，園主張洲府說，春節期間不收費，歡迎全國各地民眾前往走春，賞櫻花、百日草。

芬園花卉生產遊憩園區是由有「櫻花張」美譽的神農獎得主張洲府經營，運用個人育種與栽培技術，逐步擴充到目前的14公頃，栽培的櫻花、梅花苗木共10多萬棵，主要包括洲府枝垂櫻、山櫻、八重櫻、河津櫻、吉野櫻、萬里香櫻及平地梅花，是國內知名的賞櫻花勝地。

由於櫻花花期常依天候、節氣等影響，往往無法趕到春節假期，張洲府為了不讓遊客失望，也種植其他花種，讓園區更加多元，像在櫻花樹下，就大量種植屬於菊科的百日草，既以百日為名，估計可一直開到3月，而且花色繁多，花形好看，還可以進入花間拍照，很受歡迎。

距春節才5天，張洲府說，目前盛開的櫻花包括河津櫻、枝垂櫻、吉野櫻、紅華及台灣原生的福爾摩沙櫻，園區整體開了約3成，預估春節連假可以開到5成，而百日草則已花開燦爛，蜂蝶亂飛，很值得欣賞。

芬園花卉生產遊憩園區雖然「花名」在外，卻是不收費，張洲府說，歡迎遊客入園賞花，如果看得喜歡，遊客也可以買盆栽回去「自種自賞」，每盆從250元到2500元不等，經濟實惠，園方還可以提供專業建議，所得用來加強園區的經營與管理。

張洲府還教大家養櫻花、梅花的撇步，他說，櫻、梅都是常日照植物，買盆栽回去後，首先要注意排水， 二到三天澆水一次，在二、三個月後，就可以施肥了。