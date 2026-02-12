平溪天燈節經典青春接力登場 多線接駁疏運人潮

「2026新北市平溪天燈節」將於2月27日在平溪國中、3月3日在十分廣場接力登場。今年活動除施放天燈祈福外，舞台卡司結合經典歌手與青春唱跳團體輪番演出，並規劃多條接駁車路線與交通管制措施，市府呼籲民眾多利用大眾運輸工具，輕鬆上山迎春放天燈。

新北市觀旅局表示，2月27日平溪國中場次將由「平溪國中十鼓隊」開場，接續邀請方季惟、于冠華、兆群及MazBar & Lalan輪番演出；3月3日十分廣場場次則由「黑金歲月舞蹈團」熱力揭幕，並由八青哥、shawnshawn尚融、陳瑋儒與DrunkMonk撞克茫客接力登台，最後由AcQUA源少年壓軸演出，為活動掀起高潮。

觀旅局指出，今年每一波天燈施放前，特別安排馬年主題光雕投影秀，搭配夜空中百盞天燈冉冉升起，象徵「馬到成功、心願成真」，為天燈節增添光影效果與視覺亮點。

為因應活動期間大量人潮，兩天活動將於上午10時至晚間11時實施汽、機車交通管制，並同步規劃接駁車服務。2月27日平溪國中場次設有「木柵動物園—白石里中埔」、「國道5號石碇交流道—白石里中埔」及「瑞芳火車站—嶺腳寮」3條接駁路線；3月3日十分廣場場次則提供「木柵動物園—十分南山橋」、「國道5號石碇交流道—十分南山橋」、「瑞芳火車站—十分基平橋」、「基隆火車站（南站）—十分基平橋頭」及「雙溪火車站—十分基平橋」等5條接駁路線。

各路線接駁車去程依上山路線站點收費，回程下山免費，鼓勵民眾多加利用。觀旅局提醒，活動期間接駁車不適用行政院TPASS月票優惠，臺灣好行（木柵平溪線）交通票券亦暫停使用；社區巴士自活動日下午4時起停駛，795（木柵—平溪）及846（瑞芳—平溪）公車路線將配合活動調整停靠站或行駛方式。