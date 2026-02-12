台南鹿耳門聖母廟花火元宵登場 春牛童未穿腳象徵雨水少

台南市正統鹿耳門聖母廟歷史悠久，可追溯至明鄭時期，以「鹿耳門媽」威靈顯赫、庇佑信眾聞名。今年廟方斥資上千萬元，精心規畫「花火迎春系列活動」，將於2月28日元宵夜隆重登場，結合傳統祈福科儀、民俗活動與藝文展演，邀請全國民眾共襄盛舉。

活動當晚，全程依循古禮進行，由台南市長黃偉哲及主祭官鞭春牛十二鞭，並唱頌鞭春贊，信眾可參與搶春牛，象徵迎春開泰、祈願風調雨順。

現場將同步推出無人機表演、國際級觀摩秀，並結合南台灣代表性集中式蜂炮祈福陣，投置十二座巨型蜂巢炮台。廟方表示，蜂炮與高空煙火秀象徵辟邪驅疫、迎福納財，期盼透過「花火迎春」為新一年揭開光明序幕。

廟旁亦設置美食市集，匯聚地方特色小吃，提供民眾品味在地風味的機會，感受濃厚的地方人文風情。

台南市副市長姜淋煌強調，安全是活動首要考量，呼籲民眾參加蜂炮、搶春牛等活動時，務必佩戴適當防護裝備，並遵從現場工作人員指引，確保活動順利進行。

今年春牛也亮相是紅色，大年初一開光後，就會開放讓信徒摸春牛討喜氣，今年媽祖也指示有春牛金讓大家求平安；春牛童則不穿鞋，寓意「是雨水較少之年」，。