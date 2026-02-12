高雄果嶺公園啟動春節接駁專案 黃2D公車改由捷運衛武營站出發

高雄果嶺自然公園因廣闊草地和豐富生態成旅遊熱點，為因應春節龐大走春人潮，高市府將原先周末從澄清湖開往果嶺公園的「黃2D接駁公車」，改由捷運衛武營站5號出口發車，打造「出站即上車」的直達接駁動線，春節期間每日有33車次，鼓勵民眾以捷運轉乘公車方式前往，不僅節省尋找停車位時間，亦降低區域交通壅塞風險。

為因應春節連假期間高雄果嶺自然公園大量走春人潮，交通局啟動「春節限定接駁專案」，針對假期特性與區域交通負荷進行專案規劃與班次調整，自2月14日至2月22日（2月16日除夕停駛），將黃2D果嶺公園接駁公車改由捷運衛武營站5號出口發車，打造「出站即上車」的直達接駁動線。

交通局指出，2D果嶺公園接駁公車往果嶺公園首班車為上午6時45分，回程末班車下午6時10分，班距約20分鐘，每日提供33車次；果嶺自然公園因停車空間有限，為減輕停車需求，讓民眾輕鬆到達，本次春節限定接駁規劃，透過專案強化公共運輸量能，鼓勵民眾以捷運轉乘公車方式前往，不僅節省尋找停車位時間，亦可降低區域交通壅塞風險。

接駁公車收費比照市區公車里程段次計費，可使用現金或電子票證搭乘。即時到站資訊及行駛動態可透過「高雄iBus+」APP查詢。