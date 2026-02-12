走春不塞車！往桃園青埔改行中豐高架新動線 避大竹交流道

快訊

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
為因應春節人、車潮，中壢警方提前盤點轄內易壅塞路段及重要活動場所，規畫春節交通疏導勤務，並研擬交通配套措施。圖／中壢警分局提供
農曆春節將至，為因應返鄉及採買年貨人、車潮，中壢警方提前盤點轄內易壅塞路段及重要活動場所，包括青埔地區及中壢仁海宮等處，建議民眾可利用桃園新增中豐交流道通行，避開大竹交流道車流。另警方規畫春節交通疏導勤務，並研擬交通配套措施，確保年節期間交通順暢。

中壢分局表示，針對春節期間人潮眾多的青埔商圈，包括華泰名品城、置地廣場及IKEA等，另遠東SOGO中壢店，以及香火鼎盛的中壢仁海宮等周邊道路，已提前與業者及廟方代表召開協調會並實地會勘，檢視停車場進出動線、人車分流規劃及周邊道路號誌運作情形，必要時將實施彈性號誌調整及機動交通管制措施，並規劃警力加強重要路口交通疏導，以降低壅塞情形。

另配合桃園市新增高架中豐交流道通車，為使民眾熟悉相關動線，中壢分局於銀河廣場舉辦「桃園年貨大街」活動中上台宣導，並走入人潮密集處加強交通安全與替代道路說明，發放印有中豐交流道替代路線資訊的木漿海綿宣導品，向採買年貨民眾解說交流道進出動線及分流規劃，並呼籲前往青埔地區的雙北民眾，多加利用高架中豐交流道進出，避開車流較為集中的大竹交流道，有效分散車潮，提升整體交通運作效率。

中壢警分局長林鼎泰表示，春節期間車流量大幅增加，警方將持續強化重要路口及易壅塞路段的交通疏導與違規取締工作，並呼籲民眾出門前先行查詢即時路況資訊，妥善規畫行程及停車地點，配合警方指揮與交通管制措施，共同維護年節期間行車安全與交通順暢。

農曆過年 春節 馬年

