頂奢紅包袋美翻！愛馬仕設計如「紙雕藝術品」 網驚嘆：馬年果真主場

農曆新年將至，各大品牌紅包袋紛紛亮相，其中愛馬仕（Hermès）推出的馬年紅包袋意外在Threads引發熱議。網友形容這款紅包袋「根本不是紅包，是藝術品」，甚至有人說像十九世紀的「paper peepshow（紙雕透視書）」。

不少人一開始抱著「不過是品牌紅包袋」的心態觀看，結果看完影片後驚呼：「天啊，果然是高奢品牌的設計！」、「金錢的力量！金錢的刀模！」、「馬年果然是愛馬仕的主場」。

這款紅包袋以立體紙雕方式呈現，層層展開宛如小型立體書，視覺效果精緻浮誇。不過，也有網友指出實用性略低，「翻了很久才發現只有最後一層能放錢」、「紅包疊太密，把盒子卡太緊，很難抽出來」，更有人笑說：「歡天喜地以為收到很厚的紅包，結果裡面只是peepshow。」

儘管如此，多數網友仍對設計給予高度評價，直呼「美到不行」、「一年後又多了一個不得不丟又捨不得丟的東西」、「不用放錢了，這個紅包袋賣出去就值很多錢了」。

也有部分網友持保留態度，認為市面上創意紅包袋早已百花齊放，「看不出哪裡特別，可能就特別在它是愛馬仕。」另有環保人士指出，「這種設計雖美，但紙張使用量大，可能顯得浪費。」

至於價格方面，有網友透露，目前網路上已有賣家轉售，一盒8入開價約2500元，還可小議。也有人調侃：「漲價成那樣，沒送黃金製成的紅包袋嗎？」無論實用與否，愛馬仕紅包袋再次證明頂級品牌即使在小物設計上，也能掀起話題，讓不少網友感嘆：「貧窮果然限制了我的想像。」