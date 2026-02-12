快訊

直擊！害人掉髮臭豆腐店越近味道越濃 居民：能不經過就不經過

直播／你中了嗎？500元運動幣14:00抽籤 將開出60萬幸運兒

不爽就加關稅？川普自曝當初不喜歡瑞士領導人說話 稅率直接拉到39%

頂奢紅包袋美翻！愛馬仕設計如「紙雕藝術品」 網驚嘆：馬年果真主場

聯合新聞網／ 綜合報導
愛馬仕2026馬年紅包袋層層展開宛如小型立體書，視覺效果精緻浮誇。 圖／《時間觀念》雜誌編輯部授權使用
愛馬仕2026馬年紅包袋層層展開宛如小型立體書，視覺效果精緻浮誇。 圖／《時間觀念》雜誌編輯部授權使用

農曆新年將至，各大品牌紅包袋紛紛亮相，其中愛馬仕Hermès）推出的馬年紅包袋意外在Threads引發熱議。網友形容這款紅包袋「根本不是紅包，是藝術品」，甚至有人說像十九世紀的「paper peepshow（紙雕透視書）」。

不少人一開始抱著「不過是品牌紅包袋」的心態觀看，結果看完影片後驚呼：「天啊，果然是高奢品牌的設計！」、「金錢的力量！金錢的刀模！」、「馬年果然是愛馬仕的主場」。

這款紅包袋以立體紙雕方式呈現，層層展開宛如小型立體書，視覺效果精緻浮誇。不過，也有網友指出實用性略低，「翻了很久才發現只有最後一層能放錢」、「紅包疊太密，把盒子卡太緊，很難抽出來」，更有人笑說：「歡天喜地以為收到很厚的紅包，結果裡面只是peepshow。」

儘管如此，多數網友仍對設計給予高度評價，直呼「美到不行」、「一年後又多了一個不得不丟又捨不得丟的東西」、「不用放錢了，這個紅包袋賣出去就值很多錢了」。

也有部分網友持保留態度，認為市面上創意紅包袋早已百花齊放，「看不出哪裡特別，可能就特別在它是愛馬仕。」另有環保人士指出，「這種設計雖美，但紙張使用量大，可能顯得浪費。」

至於價格方面，有網友透露，目前網路上已有賣家轉售，一盒8入開價約2500元，還可小議。也有人調侃：「漲價成那樣，沒送黃金製成的紅包袋嗎？」無論實用與否，愛馬仕紅包袋再次證明頂級品牌即使在小物設計上，也能掀起話題，讓不少網友感嘆：「貧窮果然限制了我的想像。」

愛馬仕2026馬年紅包袋層層展開宛如小型立體書，視覺效果精緻浮誇。 圖／《時間觀念》雜誌編輯部授權使用
愛馬仕2026馬年紅包袋層層展開宛如小型立體書，視覺效果精緻浮誇。 圖／《時間觀念》雜誌編輯部授權使用

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

農曆過年 春節 馬年 愛馬仕 Hermès 紅包

延伸閱讀

每天陪伴vs.過年20萬紅包 爸媽想要哪種孩子？答案一面倒

過好年必看！命理師點2026年「4種顏色」最旺 丙午馬年帶兩把火少碰紅

民眾黨初選竄素人黑馬 家樂福員工陳彥廷擁台大碩士學歷震驚網友

女毒犯判死 廢死聯盟同日揭遭威脅日常：「惡意」在台灣特別突出

相關新聞

整理包／春節9天醫療服務指南 門診時段與查詢方式一次搞懂

今年農曆春節假期長達9天（2/14-2/22），萬一生病或感冒了怎麼辦？各家醫院的「一般門診」主要休診時間集中除夕到初三，但不用擔心，這段時間醫療體系並不會完全停擺。「聯合新聞網」幫大家整理春節期間看診大原則及快速查詢醫療院所的方式，祝大家安心過好年。 今年春節醫療院所、社區藥局開診率大幅提升，過年期間民眾在住家附近不至於完全找不到可就醫地點，也可以減少輕症病患於春節期間湧入急診的情況。而衛福部「健保快易通APP」及「健保署全球資訊網」都已建置「春節就醫專區」，民眾可快速查詢全台健保特約醫療院所、藥局服務時段，確保在需要時能及時獲得醫療協助。

頂奢紅包袋美翻！愛馬仕設計如「紙雕藝術品」 網驚嘆：馬年果真主場

農曆新年將至，各大品牌紅包袋紛紛亮相，其中愛馬仕（Hermès）推出的馬年紅包袋意外在Threads引發熱議。網友形容這款紅包袋「根本不是紅包，是藝術品」，甚至有人說像十九世紀的「paper peepshow（紙雕透視書）」。

除夕別再「關心過頭」 命理師點名3大地雷話題最傷新年氣場

除夕夜象徵辭舊迎新，被視為一年氣運轉換的關鍵時刻。命理師柯柏成提醒，年節團聚最重要的是和氣與祝福，除夕當天尤其要避免爭吵...

春節這3天湧現大量車潮 國道匝道封閉管制時間路段出爐

春節連假將至，根據觀光署統計，本次連假期間初一至初三為整體訂房率高峰達5成以上，部分縣市甚至高達6至8成，預估有大量旅遊...

春節賞花攻略 彰化芬園花卉園區萬櫻、百日草美景免費看

賞櫻不必迢迢上山！彰化縣芬園鄉花卉生產遊憩園區種有數萬棵櫻花，目前已開了約3成，預估春節可開到5成，而百日草則已怒放，美...

平溪天燈節經典青春接力登場 多線接駁疏運人潮

「2026新北市平溪天燈節」將於2月27日在平溪國中、3月3日在十分廣場接力登場。今年活動除施放天燈祈福外，舞台卡司結合...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。