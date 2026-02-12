除夕歡唱、日間走春 東勢林場除夕到初五都有活動

農曆春節假期將到，東勢林場規劃「除夕歡唱夜、日間走春遊」，活動期間自2月16日除夕至2月21日大年初五，安排多元且具林場特色的節慶活動，除夕有歡唱夜，白天有專業導覽人員帶遊客走訪園區特色景點。

東勢林場遊樂區場長莊宜蒼表示，今年的春節活動結合園區既有自然景觀與遊憩資源，規劃日間與夜間導覽活動，串聯靜態與動態體驗，讓遊客在場內輕鬆地參與活動，充實寶貴的假期時光。

除夕夜將在場內舉辦「除夕歡唱夜」活動，現場設置KTV歡唱設備，提供點心，讓住宿與入園遊客在溫馨歡樂的氣氛中，共同迎接新年到來，增添春節團圓喜氣。

大年初一至初五期間，東勢林場每天安排上午10時及下午2時兩場「日間走春導覽」，由專業導覽人員帶領遊客走訪園區特色景點。導覽路線自土地公祈福活動揭開序幕，再到四角林野溪步道巡禮，欣賞林場自然景觀，再至觀音洞祈福參拜，最後於民俗公園享用象徵團圓與吉祥的湯圓，讓遊客在走春祈福之餘，感受年節文化意涵。