春節期間這「規定已改」 做這件事最高可開罰6000元

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市水利處提醒，台北市河濱公園已經全年禁止燃炮放煙火。本報資料照片
北市水利處表示，台北市的河濱公園已經全年禁止燃炮放煙火，提醒市民朋友，春節期間勿在河濱公園燃炮放煙火，否則依照「台北市公園管理自治條例」，最高可開罰6000元。

水利處指出，水利處將會派員加強巡邏，若發現民眾違規燃放爆竹煙火，巡查人員將會直接取締，並依「台北市公園管理自治條例」，按違規次數及情節開罰每次2400元至6000元。

水利處河川管理科說明，過去河濱公園開放時段和區域，讓民眾燃放爆竹煙火，但卻造成噪音及空氣污染，且許多民眾違規在非開放區域燃炮，也引起許多民怨及投訴案件，因此水利處報經市府核定後，自110年7月1日起，台北市河濱公園不分時段一律禁止燃放一般爆竹煙火。

另外，水利處也提醒民眾，若發現有人在河濱公園非法燃放一般爆竹煙火，可撥打檢舉專線台北市民當家熱線1999向台北市府反映。

農曆過年 春節 馬年

相關新聞

除夕別再「關心過頭」 命理師點名3大地雷話題最傷新年氣場

除夕夜象徵辭舊迎新，被視為一年氣運轉換的關鍵時刻。命理師柯柏成提醒，年節團聚最重要的是和氣與祝福，除夕當天尤其要避免爭吵...

平溪天燈節經典青春接力登場 多線接駁疏運人潮

「2026新北市平溪天燈節」將於2月27日在平溪國中、3月3日在十分廣場接力登場。今年活動除施放天燈祈福外，舞台卡司結合...

台南鹿耳門聖母廟花火元宵登場 春牛童未穿腳象徵雨水少

台南市正統鹿耳門聖母廟歷史悠久，可追溯至明鄭時期，以「鹿耳門媽」威靈顯赫、庇佑信眾聞名。今年廟方斥資上千萬元，精心規畫「...

高雄果嶺公園啟動春節接駁專案 黃2D公車改由捷運衛武營站出發

高雄果嶺自然公園因廣闊草地和豐富生態成旅遊熱點，為因應春節龐大走春人潮，高市府將原先周末從澄清湖開往果嶺公園的「黃2D接...

走春不塞車！往桃園青埔改行中豐高架新動線 避大竹交流道

農曆春節將至，為因應返鄉及採買年貨人、車潮，中壢警方提前盤點轄內易壅塞路段及重要活動場所，包括青埔地區及中壢仁海宮等處，...

必吃年菜！海邊女孩童年烏魚子回憶：能解決霸凌、喬學區的一種高級貨幣

「金黃澄澄的烏魚子是討喜的食物，習慣的販售方式是兩片一組，狀似筊杯，單位稱為一枇或一副，雙雙對對，萬年富貴。」朋友許願吃素兩年，她說她最放不下的食物，大概就是烏魚子。

