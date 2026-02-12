快訊

直擊！害人掉髮臭豆腐店越近味道越濃 居民：能不經過就不經過

直播／你中了嗎？500元運動幣14:00抽籤 將開出60萬幸運兒

不爽就加關稅？川普自曝當初不喜歡瑞士領導人說話 稅率直接拉到39%

整理包／春節9天醫療服務指南 門診時段與查詢方式一次搞懂

聯合新聞網／ 綜合報導
春節連假從2月14日至22日長達九天，就醫前記得先查詢各家醫院的門診時間以免撲空。圖為醫院看診拿藥人潮。圖／聯合報系資料照片
春節連假從2月14日至22日長達九天，就醫前記得先查詢各家醫院的門診時間以免撲空。圖為醫院看診拿藥人潮。圖／聯合報系資料照片

今年農曆春節假期長達9天（2/14-2/22），萬一生病或感冒了怎麼辦？全台各家醫院的「一般門診」主要休診時間集中除夕到初三，但不用擔心，這段時間醫療體系並不會完全停擺。「聯合新聞網」幫大家整理春節期間看診大原則及快速查詢醫療院所的方式，祝大家安心過好年。

今年春節醫療院所、社區藥局開診率大幅提升，過年期間民眾在住家附近不至於完全找不到可就醫地點，也可以減少輕症病患於春節期間湧入急診的情況。而衛福部「健保快易通APP」及「健保署全球資訊網」都已建置「春節就醫專區」，民眾可快速查詢全台健保特約醫療院所、藥局服務時段，確保在需要時能及時獲得醫療協助。

文章目錄

編輯推薦


１．急診

📍全台各大醫院急診室24小時照常服務。

２．一般門診

📍2/14（小年夜前）：多數醫院維持週六上午門診。
📍2/15（小年夜）～ 2/19（初三）：大多數醫院門診停診，但大醫院會開設「春節特別門診」或「輕症及類流感門診／傳染病特別門診」。
📍2/20（初四）之後：多數醫院開始恢復正常門診或有更多開診時段。

３．假日輕急症中心（UCC）

📍春節期間除夕（2/16）與初五（2/21）休診，其餘7天有開診。
📍治療對象為輕症患者，適合輕症、發燒、腹瀉、輕微外傷等就醫需求。
📍服務時間： 08:00 - 24:00　👉全國UCC春節開診時間及地點

假日輕急症中心六都有13個據點，春節期間除夕（2/16）與初五（2/21）休診，其餘7天有開診。圖為台北市立聯合醫院林森院區。圖／聯合報系資料照片
假日輕急症中心六都有13個據點，春節期間除夕（2/16）與初五（2/21）休診，其餘7天有開診。圖為台北市立聯合醫院林森院區。圖／聯合報系資料照片


１．全民健保行動快易通APP（最推薦！）

．點選「春節院所服務查詢」→「春節院所服務時段查詢」。
．點選「地區」、「長假期時段」、「院所類型」（如診所、醫院）。
．系統會顯示有提供服務的特約醫療院所及藥局，並附上地圖與電話。

👉該專區亦提供「UCC開診時間查詢」及「傳染病特別門診查詢(春節初一至初三)」等查詢功能，可依就醫需求查詢各項服務資訊。

圖片來源：健保署
圖片來源：健保署

２．電腦查詢

．至「健保署全球資訊網
．路徑：首頁＞健保服務＞健保醫療服務＞院所查詢＞院所服務時段查詢（含春節、長假期）
．點選「地區」、「長假期時段」、「院所類型」（如診所、醫院）。
．系統會顯示有提供服務的特約醫療院所及藥局，並附上地圖與電話。

👉全國重度級急救責任醫院急診即時訊息　
👉年節期間牙醫急診醫療院所

圖片來源：健保署
圖片來源：健保署

３．撥打免付費諮詢專線

如果人在外面不方便上網，可以直接撥打，春節期間每天9:00－17:00都有專人服務。
．0800-030-598（健保免付費專線）
．02-412-8678

圖片來源：衛福部
圖片來源：衛福部


編輯推薦


．健保免付費諮詢專線：0800-030-598、02-4128-678(春節期間每日9時至17時)
．福利諮詢專線：1957 (每日8時至22時)
．保護專線：113 (24小時不打烊) 看更多請點我
．安心專線服務：1925 (24小時不打烊) 看更多請點我
．民眾疫情通報及諮詢服務專線：1922 (24小時不打烊) 1922防疫達人FACEBOOK專頁
．毒防諮詢專線：0800-770-885 (24小時不打烊)
．男性關懷專線：0800-013-999 (每日7時至23時)

圖片來源：衛福部
圖片來源：衛福部

農曆過年 春節 馬年 醫院

延伸閱讀

警廣春節交通服務不打烊 警署長張榮興慰勉致謝

全台最老財神廟！南崁五福宮春節供信眾求財運「七星橋」這天開放

除夕歡唱、日間走春 東勢林場除夕到初五都有活動

高雄市26家醫院春節急門診一覽表 23家醫院設傳染病特別門診

相關新聞

整理包／春節9天醫療服務指南 門診時段與查詢方式一次搞懂

今年農曆春節假期長達9天（2/14-2/22），萬一生病或感冒了怎麼辦？各家醫院的「一般門診」主要休診時間集中除夕到初三，但不用擔心，這段時間醫療體系並不會完全停擺。「聯合新聞網」幫大家整理春節期間看診大原則及快速查詢醫療院所的方式，祝大家安心過好年。 今年春節醫療院所、社區藥局開診率大幅提升，過年期間民眾在住家附近不至於完全找不到可就醫地點，也可以減少輕症病患於春節期間湧入急診的情況。而衛福部「健保快易通APP」及「健保署全球資訊網」都已建置「春節就醫專區」，民眾可快速查詢全台健保特約醫療院所、藥局服務時段，確保在需要時能及時獲得醫療協助。

頂奢紅包袋美翻！愛馬仕設計如「紙雕藝術品」 網驚嘆：馬年果真主場

農曆新年將至，各大品牌紅包袋紛紛亮相，其中愛馬仕（Hermès）推出的馬年紅包袋意外在Threads引發熱議。網友形容這款紅包袋「根本不是紅包，是藝術品」，甚至有人說像十九世紀的「paper peepshow（紙雕透視書）」。

除夕別再「關心過頭」 命理師點名3大地雷話題最傷新年氣場

除夕夜象徵辭舊迎新，被視為一年氣運轉換的關鍵時刻。命理師柯柏成提醒，年節團聚最重要的是和氣與祝福，除夕當天尤其要避免爭吵...

春節這3天湧現大量車潮 國道匝道封閉管制時間路段出爐

春節連假將至，根據觀光署統計，本次連假期間初一至初三為整體訂房率高峰達5成以上，部分縣市甚至高達6至8成，預估有大量旅遊...

春節賞花攻略 彰化芬園花卉園區萬櫻、百日草美景免費看

賞櫻不必迢迢上山！彰化縣芬園鄉花卉生產遊憩園區種有數萬棵櫻花，目前已開了約3成，預估春節可開到5成，而百日草則已怒放，美...

平溪天燈節經典青春接力登場 多線接駁疏運人潮

「2026新北市平溪天燈節」將於2月27日在平溪國中、3月3日在十分廣場接力登場。今年活動除施放天燈祈福外，舞台卡司結合...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。