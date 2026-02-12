整理包／春節9天醫療服務指南 門診時段與查詢方式一次搞懂
今年農曆春節假期長達9天（2/14-2/22），萬一生病或感冒了怎麼辦？全台各家醫院的「一般門診」主要休診時間集中除夕到初三，但不用擔心，這段時間醫療體系並不會完全停擺。「聯合新聞網」幫大家整理春節期間看診大原則及快速查詢醫療院所的方式，祝大家安心過好年。
今年春節醫療院所、社區藥局開診率大幅提升，過年期間民眾在住家附近不至於完全找不到可就醫地點，也可以減少輕症病患於春節期間湧入急診的情況。而衛福部「健保快易通APP」及「健保署全球資訊網」都已建置「春節就醫專區」，民眾可快速查詢全台健保特約醫療院所、藥局服務時段，確保在需要時能及時獲得醫療協助。
１．急診
📍全台各大醫院急診室24小時照常服務。
２．一般門診
📍2/14（小年夜前）：多數醫院維持週六上午門診。
📍2/15（小年夜）～ 2/19（初三）：大多數醫院門診停診，但大醫院會開設「春節特別門診」或「輕症及類流感門診／傳染病特別門診」。
📍2/20（初四）之後：多數醫院開始恢復正常門診或有更多開診時段。
３．假日輕急症中心（UCC）
📍春節期間除夕（2/16）與初五（2/21）休診，其餘7天有開診。
📍治療對象為輕症患者，適合輕症、發燒、腹瀉、輕微外傷等就醫需求。
📍服務時間： 08:00 - 24:00 👉全國UCC春節開診時間及地點
１．全民健保行動快易通APP（最推薦！）
．點選「春節院所服務查詢」→「春節院所服務時段查詢」。
．點選「地區」、「長假期時段」、「院所類型」（如診所、醫院）。
．系統會顯示有提供服務的特約醫療院所及藥局，並附上地圖與電話。
👉該專區亦提供「UCC開診時間查詢」及「傳染病特別門診查詢(春節初一至初三)」等查詢功能，可依就醫需求查詢各項服務資訊。
２．電腦查詢
．至「健保署全球資訊網」
．路徑：首頁＞健保服務＞健保醫療服務＞院所查詢＞院所服務時段查詢（含春節、長假期）
．點選「地區」、「長假期時段」、「院所類型」（如診所、醫院）。
．系統會顯示有提供服務的特約醫療院所及藥局，並附上地圖與電話。
👉全國重度級急救責任醫院急診即時訊息
👉年節期間牙醫急診醫療院所
３．撥打免付費諮詢專線
如果人在外面不方便上網，可以直接撥打，春節期間每天9:00－17:00都有專人服務。
．0800-030-598（健保免付費專線）
．02-412-8678
