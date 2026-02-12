整理包／春節9天醫療服務指南 門診時段與查詢方式一次搞懂

今年農曆春節假期長達9天（2/14-2/22），萬一生病或感冒了怎麼辦？全台各家醫院的「一般門診」主要休診時間集中除夕到初三，但不用擔心，這段時間醫療體系並不會完全停擺。「聯合新聞網」幫大家整理春節期間看診大原則及快速查詢醫療院所的方式，祝大家安心過好年。

今年春節醫療院所、社區藥局開診率大幅提升，過年期間民眾在住家附近不至於完全找不到可就醫地點，也可以減少輕症病患於春節期間湧入急診的情況。而衛福部「健保快易通APP」及「健保署全球資訊網」都已建置「春節就醫專區」，民眾可快速查詢全台健保特約醫療院所、藥局服務時段，確保在需要時能及時獲得醫療協助。

文章目錄 🩺春節期間看診大原則

🔍春節期間3大就醫查詢管道

🚑春節期間主要醫學中心門診整理表

📞春節期間衛生福利服務各式專線





１．急診

📍全台各大醫院急診室24小時照常服務。

２．一般門診

📍2/14（小年夜前）：多數醫院維持週六上午門診。

📍2/15（小年夜）～ 2/19（初三）：大多數醫院門診停診，但大醫院會開設「春節特別門診」或「輕症及類流感門診／傳染病特別門診」。

📍2/20（初四）之後：多數醫院開始恢復正常門診或有更多開診時段。

３．假日輕急症中心（UCC）

📍春節期間除夕（2/16）與初五（2/21）休診，其餘7天有開診。

📍治療對象為輕症患者，適合輕症、發燒、腹瀉、輕微外傷等就醫需求。

📍服務時間： 08:00 - 24:00 👉全國UCC春節開診時間及地點

假日輕急症中心六都有13個據點，春節期間除夕（2/16）與初五（2/21）休診，其餘7天有開診。圖為台北市立聯合醫院林森院區。圖／聯合報系資料照片





１．全民健保行動快易通APP（最推薦！）

．點選「春節院所服務查詢」→「春節院所服務時段查詢」。

．點選「地區」、「長假期時段」、「院所類型」（如診所、醫院）。

．系統會顯示有提供服務的特約醫療院所及藥局，並附上地圖與電話。

👉該專區亦提供「UCC開診時間查詢」及「傳染病特別門診查詢(春節初一至初三)」等查詢功能，可依就醫需求查詢各項服務資訊。

圖片來源：健保署

２．電腦查詢

．至「健保署全球資訊網」

．路徑：首頁＞健保服務＞健保醫療服務＞院所查詢＞院所服務時段查詢（含春節、長假期）

．點選「地區」、「長假期時段」、「院所類型」（如診所、醫院）。

．系統會顯示有提供服務的特約醫療院所及藥局，並附上地圖與電話。

👉全國重度級急救責任醫院急診即時訊息

👉年節期間牙醫急診醫療院所

圖片來源：健保署

３．撥打免付費諮詢專線

如果人在外面不方便上網，可以直接撥打，春節期間每天9:00－17:00都有專人服務。

．0800-030-598（健保免付費專線）

．02-412-8678

圖片來源：衛福部









．健保免付費諮詢專線：0800-030-598、02-4128-678(春節期間每日9時至17時)

．福利諮詢專線：1957 (每日8時至22時)

．保護專線：113 (24小時不打烊) 看更多請點我

．安心專線服務：1925 (24小時不打烊) 看更多請點我

．民眾疫情通報及諮詢服務專線：1922 (24小時不打烊) 1922防疫達人FACEBOOK專頁

．毒防諮詢專線：0800-770-885 (24小時不打烊)

．男性關懷專線：0800-013-999 (每日7時至23時)