春節台南孔廟赤崁樓美術館周邊商圈將現車潮 警公布交通管制措施

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
赤崁樓、孔廟文化園區、美術館以及國華、海安商圈周邊將湧現人、車潮，警方公布古蹟周邊春節交通疏導及相關管制措施。記者袁志豪／翻攝
赤崁樓、孔廟文化園區、美術館以及國華、海安商圈周邊將湧現人、車潮，警方公布古蹟周邊春節交通疏導及相關管制措施。記者袁志豪／翻攝

農曆春節將有9天連續假期，台南市警第二分局預計赤崁樓、孔廟文化園區、美術館以及國華、海安商圈周邊將湧現人、車潮，依地區特性及道路交通流量，針對易壅塞路段期前偕同各局處單位規劃，今天公布古蹟周邊春節交通疏導及相關管制措施，以利用路人通行順暢。

第二分局指出，轄內赤崁文化園區、孔廟文化園區、國華商圈、海安商圈美術館及普濟燈會為年節熱門景點，古蹟美食景點周邊周邊道路相關疏導管制措施如下：

1.赤崁文化園區，在2月17日（初一）至2月22日（初六）每日上午10時至晚間7時，民族路雙向通行，但東向禁止左轉赤嵌街，西向禁止左轉永福路；赤嵌街禁止四輪以上車輛由成功路進入並禁止四輪以上車輛停車，另兩側汽車格於春節管制期間「全時段」改為機車停車格。

赤崁東街維持南向北單行且兩側禁止停車，民族路2段上赤崁東街至赤嵌街禁止臨時停車，建議用路人可改走成功路或民生路。

2.孔廟文化園區自2月14日至2月22日（初六）每日上午9時至晚間9時，在府中街（南門路至開山路）規劃為行人徒步區，附近台南國家美術館2館也有常態性展覽，地下停車場有約有500格停車位，周邊新光三越西門店及路邊戶外停車場約有3000格停車位。

3.國華、海安商圈除了有許多著名的特色美食小吃外，每年在國華街上的普濟燈會（民族路至郡緯街）也從2月12日至3月7日登場，預期將有共伴、共遊效應，相關交通管制措施有：

2月14日至2月22日每日11時至晚間6時，正興街（海安路至國華街）為行人徒步區；正興街（西門路至國華街）管制為汽車西往東單行；國華街（民生路至中正路）禁止汽車進入，另除夕至初六每日11時至18時國華街（尊王路至中正路）亦為行人徒步區。

停車部分，汽車可至海安路地下停車場及戶外停車場約1176席，而2026第14屆府城普濟燈會，自2月12日至3月7日，平日下午2時至晚間11時，假日上午10時至晚間11時國華街（民族路至郡緯街）為行人徒步區。

另外，中西區著名的水仙宮市場、東菜市、保安市場等傳統市場都是熱門年節採買地點，分局將加強防搶、防竊及車流疏導作為，也將利用臉書、CMS可辨識牌面、上線路況廣播等方式，即時告知用路人相關交通訊息。

第二分局表示，已依轄區各古蹟景點特性及重要道路交通車流量，規畫機動交通疏導及相關交通管制措施，請用路人配合員警交通疏導管制，也呼籲駕駛人可善用智慧臺南好停車APP查詢周邊停車格，如有發現交通壅塞或發生交通事故等情形，可撥打110或警廣路況通報專線。

