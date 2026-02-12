春節北市慈惠堂、奉天宮參拜車潮 福德街部分路段交通管制
春節連假，台北市慈惠堂、奉天宮參拜走春車潮恐衝擊周邊交通，警方將視交通狀況彈性管制部分路段，禁止車輛進入，包括福德街、中坡南路口管制往東；福德街、福德街221巷口管制往南；福德街、福德街251巷口管制往南；福德街、福德街309巷口管制往南。
北市信義警分局表示，慈惠堂、奉天宮位於北市信義區福德街251巷及福德街221巷，路幅狹窄、雙向會車不易，且奉天宮無停車空間、慈惠堂停車空間有限，春節連假大量參拜人車潮湧入易造成車流回堵，嚴重影響福德街交通順暢。
分局表示，視交通狀況彈性管制，禁止車輛進入，員警將引導車輛改道行駛中坡南路至玉成公園停車場停放，或行駛大道路至廣慈停車場、春光公園停車場停放，管制期間開放公車、住戶、行動不便、年長者通行。
分局呼籲，參拜民眾多搭乘大眾運輸系統，駕駛人遵守交通指揮人員指揮與疏導，配合交管措施，隨時收聽廣播電台路況插播報導，行經周邊路段提前改道，避開福德街、中坡南路、大道路等易壅塞路段。
