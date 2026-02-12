春節放煙火別踩線！台東深夜放炮恐挨罰3萬元、垃圾未清再罰6千

農曆新年將到，想放爆竹煙火迎喜氣，也得留意規定。台東縣政府提醒，違反施放時段或地點限制，最高可開罰3萬元；若炮屑、紙盒未清理，最高也可罰6000元。年節歡樂之餘，別讓一時疏忽傷了荷包。

縣府表示，依規定，每天晚上11點至隔天上午7點原則上不得施放爆竹煙火；若經消防、警察及環保單位核准的節慶活動，最晚可延長至凌晨1點。醫療院所及學校上課期間周邊50公尺範圍內，則全天禁止施放。違規者可依噪音管制法裁處3000元至3萬元罰鍰。

另施放後留下的炮屑與紙盒，請務必自行清理並交由清潔隊清運，若任意棄置，可依廢棄物清理法處1200元至6000元罰鍰。

縣府表示，春節象徵除舊布新，不少民眾習慣以煙火增添氣氛，但深夜或清晨施放，容易干擾他人休息，特別是長者、孩童與需要靜養的病患。把時間抓好、地點選對，熱鬧也能兼顧體貼。