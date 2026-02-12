分散年節車流 台68南寮端匝道封閉 觀光熱點實施交通疏導
農曆春節9天連假（2月14日至2月22日）即將到來，為確保新竹市春節期間交通順暢並防範事故發生，新竹市警察局針對國道替代道路、熱門景點及市區核心商圈，規畫交通疏導措施，包括台15、61、68線，讓市民與遊客平安過好年。
新竹市長高虹安表示，為分散春節連假車流，警察局配合公路局北區養護工程分局針對西濱公路（台15、61線）實施管制，台68線南寮端銜接台15線南下出口匝道將封閉，請改由主線終點經榮濱路繞行；台15線重點路口將於2/14、17、18（南下日間）及2/20-22（北上傍晚）派駐義交疏導。
高虹安提醒，針對火車站、巨城及大遠百商圈、城隍廟、動物園、波光市集及十七公里海岸線等觀光熱點，以及光復路、慈雲路等主要聯外幹道，警察局將視人車潮狀況機動加強執勤，請用路人提前規畫動線，以避開壅塞路段。
新竹市警察局長陳源輝表示，春節期間請用路人提早規畫行程並善用大眾運輸，行車時務必保持車距、嚴禁酒駕與疲勞駕駛，並配合指揮維持路口淨空，共同守護交通順暢與行車平安。
警察局補充，春節是重要的傳統節日，提醒市民朋友出門前可先查詢路況，避開壅塞路段與時段，春節期間車流量大，行車請務必保持安全距離、耐心禮讓行人，確保新春一路平安，行車時時順暢。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。