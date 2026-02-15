過年紅包能招財！命理師曝6大技巧：雙數金額、放枕頭下到這天
農曆新年時，人們習慣互相贈與紅包，以此分享好運與歡喜。命理專家湯鎮瑋老師在臉書發布影片，分享包紅包招財的6大方法，讓你在過年時節也能增添財運。
一、不為紅包金錢大小吵架
紅包是彼此互相祝福的方式，不應該為了錢吵架、更不要計較金額的多寡，要用歡喜的心去接收，才能夠得到好運的能量。
二、用全新無破損的紅包袋
包紅包一定要用全新的紅包袋，才能夠為你帶來換新運的好能量，不用破損的紅包袋才不會讓你的好運大打折扣。
三、紅包袋上寫吉祥祝福語
可以寫上吉祥話或祝福的話，以此增添新一年的好兆頭。
四、紅包包雙數金額
雙數的金額才能夠討得吉利，讓你好事成雙。
五、錢鈔人頭向下放入
向下放入代表你真心的將祝福送出去，錢鈔鈔票財運也會向你回頭。
六、紅包放枕頭下 過完元宵
接受到好運能量之後，一直放到元宵節，再將錢存入銀行，去壯大你的財庫、增添好財運。
◎本文內容已獲 湯鎮瑋老師 授權，未經同意禁止取用轉載。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
