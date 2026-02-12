快訊

春節遊台南勿踩雷！南市公告觀光熱區停車費 13場每小時破百

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市民營停車場均有醒目完整的收費告示牌，交通局籲遊客進場前請多加留意，減少消費糾紛。圖／台南市交通局提供
春節暨228和平紀念日連續假期將到來，台南市交通局今天公告目前合法登記的私有民營停車場共327場，備查費率達每小時80元以上計28場，其中有13場高達100至120元，提醒民眾停車前，務必詳閱停車場入口收費標示與公告內容，以防一時疏忽或認知錯誤，產生停車消費糾紛，壞了遊玩興致。

市長黃偉哲表示，台南每逢假日吸引大量觀光人潮，市中心停車一位難求，為增加停車供給，市府交通局持續積極闢建停車空間，另外商圈景點附近的國中小校園也有開放假日停車的服務，遊客可多加利用，但需注意開放時間，於關閉前提前離去。

交通局長王銘德表示，市中心高費率停車場大多分布在火車站前站、赤崁樓、藍晒圖、南紡購物中心、小北商圈等交通、觀光或購物重要據點周邊，附近有台南轉運站、海安路地下、水萍塭公園地下、西門健康立體、東光地下、平實公園、成德里立體等大型公有停車場，假日停車每小時20或30元，都是方便又經濟的選擇。民眾停車後步行或轉乘YouBike等大眾運輸工具輕鬆抵達目的地，並請事先利用台南好停APP查詢即時路邊、路外公有停車空間剩餘格位資訊，快速方便找到停車位。

王銘德指出，部分熱區停車場因區位良好或土地開闢成本不同，導致收費費率偏高，為確保消費資訊清楚透明，已於2022年5月起律定收費停車場應以「每小時」為單位清楚揭示費率，並標明平假日差別費率及當日最高上限，且費率和最高收費金額的字體大小須長寬至少各達18公分以上，藉由透明一致的資訊，讓民眾清楚判斷是否入場。

另考量如因故或場內無車位可停時，提供民眾可在一定時間內離場的彈性措施，交通局已與停車場業者研討提供入場緩衝時間，並於入口處設立緩衝資訊告示。為強化停車場費率標示與資訊透明度，台南好停APP已提供高費率停車場資訊，可多加利用查詢，減少因資訊不對等，而被高價收費的情況，以保障消費者權益。

台南市民營停車場均有醒目完整的收費告示牌，交通局籲遊客進場前請多加留意，減少消費糾紛。圖／台南市交通局提供
