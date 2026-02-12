安平古堡老街周邊春節將湧現人、車潮 警公布交通管制措施

因應今年農曆春節將有9天連續假期，且南部天氣相對穩定，台南市警第四分局預計安平古堡周邊將湧現人、車潮，依地區特性及道路交通流量，針對易壅塞路段期前偕同交通局、區公所等單位規劃，今天公布安平商圈春節交通疏導及相關管制措施，以利用路人通行順暢。

第四分局指出，安平老街、安平古堡、天后宮、樹屋、安平出張所等為安平區年節熱門景點，為能使遊客順暢漫步享受古蹟風情，2月17日至2月22日（初一至初六）相關交通疏導管制措施如下：

1.行人徒步區：每日上午11時至晚間7時延平街、效忠街（安平古堡前）、國勝路（安平路至效忠街）及古堡街全段（安北路至安平路、安北路至王城路、安平路至運河路）均列為行人徒步區。

2.彈性管制路段：安平路（平生路至850巷間）將視人潮機動實施汽車單向（中午12時至晚間6時東向西／晚間6時至7時西向東）管制，管制區內僅得通行接駁車、公務車輛及當地住戶車輛，且為利人、車分流，將於道路兩旁擺設交通錐設置行人專用道。

3.單行道每日中午12至下午4時安平路850巷實施南向北單行管制。

另安平商圈周邊共計規劃7處停車場，於安平北側經四草大道至安北路與同平路一帶停車（同平路停車場、水景停車場）；東、南側則可由永華路、健康路前往安億路停車（含安億路停車場、水景停車場、運河路第一、二區停車場、城市車旅安平古堡站停車場）。

分局建議，民眾可多利用大眾運輸工具、U-BIKE或以步行方式往返安平老街及各景點以降低市區壅塞與停車不便並節省寶貴時間，市府亦有提供免費接駁車讓民眾便利暢遊安平。