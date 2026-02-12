農曆春節9天連假將至 國五初二起、國一國三初三起高乘載管制

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
春節連假交通疏導措施。圖／高公局提供
周六起就是農曆春節9天連假，不少民眾已陸續放假，準備返鄉。高速公路局指出，為有效分散國道車流，國一、國三北向將於初三、初四實施高乘載管制，國五北向高乘載管制則於初二至初五實施，請用路人依標誌指示行駛。

高公局指出，預估北返車流將集中於初三至初四，北向交通量將達72到78百萬延車公里，約為平日之1.6倍；另國五北向交通量則於初二至初五較高，並於初五達到最高量。國一、國三北向將於初三、初四實施高乘載管制，國五北向高乘載管制則於初二至初五實施，

為方便民眾快速了解高乘載管制資訊，高公局規劃於交流道附近重要路口與匝道入口前設置相關標誌。

今年春節連假國道實施高乘載管制之路段與時段如下：

一、國一下營系統至頭份、國三官田系統至竹南，各交流道之北向入口：2月19日到2月20日（初三至初四），每日13至18時。

二、國五蘇澳至頭城各交流道之北向入口：2月18日到2月21日（初二至初五），每日13至18時。

因於高乘載管制實施之時段及路段，乘載3人以上之小型車或符合規定之車輛才可進入國道，高公局籲請用路人於接近管制區時提前搖下車窗，以利警勤人員檢查以加速放行效率。

農曆過年 春節 馬年 高乘載管制

