迎接丙午赤馬年得先包紅包…金額多少很頭痛？民俗禁忌不可不知

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
農曆新年快到了，不少民眾煩惱紅包怎麼包，命理師楊登嵙分享民俗習慣。圖／楊登嵙提供
農曆新年快到了，不少民眾煩惱紅包怎麼包，命理師楊登嵙分享民俗習慣。圖／楊登嵙提供

即將迎接農曆丙午赤馬年，但過年拜訪親友不免俗得包紅包，但金額多少？長輩晚輩都要包嗎？不少民眾可能開始頭痛，命理師楊登嵙建議，依照民俗習慣，紅包金額再扣除0之後，需要雙數結尾，若包3000元，扣除0後，數字是3為單數，則不吉利，需多留意，另外紅包金額也可依平時交情，是否常見面，來評估金額。

命理師楊登嵙說，農曆春節年關將至，過年紅包怎麼包才符合行情？其實紅包包多少沒有一定的金額，端看你與收紅包者的交情，平常多有聯絡、感情好的晚輩或長輩，就包多一點；平常根本沒有在打交道、一年見不到一次的，就包少一點。

楊登嵙提醒，不過紅包金額是有禁忌的，首先需注意紅包尾數要雙，所謂的尾數要雙不是單指 2、4、6、8等偶數，而是指在扣除0後，必須要是雙數結尾，以3000元為例，雖然是0結尾，但扣除0之後，只剩數字3為奇數，則不適合為包紅包的金額，也得避開「4」諧音「死」的數字。

楊登嵙表示，包給晚輩的紅包金額落在600元到3600元之間，不過有時也要考量到自己的小孩與親戚小孩年紀，最好是大家統一說好包多少，以免小孩之間相互比較產生心理不平。

他說，給長輩的紅包最好逐年增加，如果有困難的話至少也和去年的金額打平，不要縮水，晚輩包給爸媽、爺爺奶奶、外公外婆，大概都從6000元開始，若考量出社會第一年或自己存的錢還不多，也可以從3600元開始包，量力而為就好。紅包金額縮水，長輩會以為你過得不好，會讓他們擔憂。

他認為，平常多有聯絡、感情好的晚輩或長輩，就包多一點；平常根本沒有在打交道或一年見不到一次的晚輩或長輩就包少一點，200元也可以，主要是過年拿個紅包沾沾喜氣。

農曆過年 春節 馬年 紅包

