不只長年菜被嫌！他點名過年最討厭「這兩道」：根本考驗消化

你最不喜歡吃什麼年菜呢？一名男網友發文，說自己過年最討厭吃的菜是佛跳牆與整條煎魚，一想到年假都要吃這些菜就不舒服。對此，許多網友則表示最不喜歡長年菜（芥菜），無法接受其苦澀的味道。

一名男網友在Dcard發文，提到快要過年了，他最不喜歡的年菜是佛跳牆，把芋頭丟進去煮，導致湯汁變得黏稠，讓他感到很噁心，直呼根本是「邪教」；且湯裡面還要加上筍絲、香菇、肉絲與鵪鶉蛋等等配料，整鍋湯非常油，簡直是「熱量炸彈」。

原PO還點名一整條的煎魚，雖然因為年年有「餘」才做這道菜，但每次都只是擺設而已，從初一開始「無限輪迴」，每餐都拿出來加熱，熱到最後魚肉變得乾巴巴的。原PO坦言，吃年菜根本在考驗消化功能，一想到過年要一直吃年菜的剩菜，就讓他感到不舒服，最後也詢問網友：「最不想吃到什麼年菜？」

此文一出，許多網友提到了長年菜（芥菜），「長年菜，而且還很堅持不能咬斷，苦苦的東西為什麼硬要我吃」、「我也不喜歡北部的長年菜刈菜，苦苦的真的很難吃」、「長年菜，尤其是連續煮三天已經黃了的那種」、「不喜歡長年菜，有一種苦味」。

也有網友點名烏魚子、烏骨雞、海參等菜品，「絕對是烏魚子，我叔叔都會用酒精燒，整個客廳超臭」、「海參，這輩子見過最噁心的東西之一，到底為什麼要吃這種東西」、「同樣恨芋頭」、「紅燒獅子頭」、「沒人選烏骨雞嗎」。

至於受歡迎的年菜，曾有網友討論好市多年菜的必買清單，其中以「烤雞」被最多網友點名，而德國豬腳、紹興醉雞腿、烤雞翅同樣人氣高漲。