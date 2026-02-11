聽新聞
先嗇宮丙午年花燈搶先曝光 2層樓高青花瓷主燈超吸睛
丙午年將至，先嗇宮花燈將於2月13日在先嗇宮前神農百草公園舉行開燈儀式，今開放媒體搶先開箱。從兩層樓高的青花瓷宮燈，到13公尺長的「馬上發財」財神主燈，再到以2萬支回收藥瓶打造的麒麟燈組，整體規模與細節都比往年更為壯觀。
一走進神農百草公園，最吸睛的莫過於全台首創、以青花瓷器捆紮工藝完成的巨型宮燈。這座燈組由6位工匠耗時34個工作天製作，使用2000個青花瓷湯匙、15000個青花瓷酒杯、300個玲瓏小碗、500個青花瓷盤子及300個青花瓷茶杯堆疊而成，高度直逼2層樓。白藍交織的瓷器在燈光映照下呈現細膩紋理，融合自貢彩燈工藝與四川文化意象，兼具傳統與創新。
主燈「馬上發財」同樣氣勢十足，長13公尺、高6公尺，財神騎乘駿馬、手捧金元寶，燈體金紅交錯，象徵新年財運亨通。副燈區則有五隻姿態各異的貓熊燈組，寓意五福臨門；草地上排列25匹造型不同的駿馬燈飾，形成「萬馬奔騰」的視覺效果，現場拍照打卡相當壯觀。
另一大亮點是「麒麟獻瑞」燈組，每隻麒麟由2萬支回收藥瓶重組而成，高約2.3公尺。玻璃瓶在燈光照射下折射出藍紅、金橙色彩，呈現玲瓏剔透的效果，展現自貢彩燈玻璃藥瓶工藝的細膩。
此外，燈區還有以「八駿圖」為靈感的「騏驥呈祥」、仙幻風格的「綺鞍駿影」以及古韻盎然的「駿馳山河」等燈組，透過不同造型與色彩層次，營造出馬年奔騰、吉祥如意的年節氛圍。
先嗇宮丙午年花燈將於今晚6時正式開燈，展期至農曆元月底，為期約一個月。主辦單位表示，今年燈區結合傳統民俗、彩燈工藝與文化意象，希望在新春期間帶給民眾不同以往的視覺體驗，也邀請市民朋友走春賞燈，感受濃厚年節氣氛。
