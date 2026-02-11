春節連假9天 馬偕除夕至初三停門診、急診照常

春節假期本周六展開9天連假，台北馬偕醫院表示，2月16至19日（除夕至初三）門診停診，急診照常，並開設春節傳染病特別門診；2月20（初四）恢復正常門診，提醒民眾注意看診資訊勿撲空。

馬偕紀念醫院表示，民眾若有「頭痛、肌肉痛、疲倦、流鼻涕、喉嚨痛、咳嗽」等感染症狀，可利用傳染病特別門診並請配戴口罩；若您有慢性疾病、呼吸道傳染併發症疑慮，需檢驗者請掛急診；若慢性病用藥若於春節期間用罄，或慢箋領藥結束日介於2月14日至22日，即日起可提早回診並利用網路預約領藥，避免用藥中斷。

衛福部今年特別花費16億元獎勵春節開診門診，經健保署統計，醫療院所及藥局的開診情形皆較往年明顯增加，醫院開診至少增加12%，診所量能增倍。另健保署「全民健保行動快易通｜健康存摺APP」及官網已建置「春節就醫專區」，民眾可快速查詢全台健保特約醫療院所、藥局服務時段，安心過好年。