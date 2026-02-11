向天公借膽！彰化元清觀春節有系列慶典活動 還可過七星橋

彰化元清觀（俗稱天公壇）在春節連假期間舉辦系列活動，分別有向天公借膽（求文、武膽）祈福法會、天公盛宴、拜認天公之子、謝戲酬神及民眾熱門的「過七星橋」等活動。元清觀管理人彰化市長林世賢歡迎信眾前往參拜，讓新的一年更圓滿。

彰化元清觀建於西元1763年（清乾隆28年），至今已有263年歷史，是全國唯一國定古蹟的天公廟，香火鼎盛，每年春節期間都有系列慶典活動，其中最具特色的「向天公借膽」活動，將於大年初一（2月17日）及正月初九天公生（2月25日）兩天限定登場。

「向天公借膽」活動共提供文、武膽各300個，信徒欲「借膽」，先透過擲筊，只要求得一個「聖筊」，再交付結結緣金600元，即可獲得「文膽」或「武膽（財膽）」，象徵獲得玉皇大帝的加持與勇氣，求得者更可獲贈限量黃金貼一份。

此外，有多年傳統的「天公之子（拜認當天公的契子女）」活動，已先自1月17日起，開放受理登記，廟方將在「天公生」正月初九（2月25日），由道長主持隆重科儀，為孩子們入疏文稟報天公，參加者可獲得內含契子書、貫絭（絭錢）、錢水、天公米與平安符等寶物的福袋，祈求神明守護平安長大。

大年初一至初三為期3天，並有盛大的「天公盛宴」，現場將擺設精緻的藝品、果雕與點心宴謝天公。信眾可以每人600元參與認養入疏，並獲得特製限量的「天公餅」一份，分享福氣。

元清觀今年還推出全新改版的「錢水強強滾」，每份僅需50元結緣金，限量供應；過去深受大眾喜愛的「過七星橋」活動，也從初一起持續至元宵節，民眾可選擇搭配錢水與香火袋的套餐，迎接新年好福氣。