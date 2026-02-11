歷年春節連假都是易塞車路段 苗栗大湖警方呼籲駕駛人善用APP

春節9天連假即將到來，苗栗縣大湖鄉、泰安鄉的台3線路段因採草莓、泡湯人潮、車潮眾多，歷來春節連假都是易壅塞路段，苗栗縣警局大湖分局針對轄內各大觀光景點及重要交通路段完成現地會勘與勤務規畫，春節期間將全力投入交通疏導工作，同時結合科技工具協助駕駛人掌握即時交通資訊，提醒遊客避開車流壅塞路段，讓返鄉及旅遊行程更安全順暢。

大湖分局指出，依觀光數據顯示，大湖酒莊及周遭觀光果園平時吸引大量遊客造訪，春節期間更是旅遊高峰。針對轄內熱門景點及易壅塞路段，大湖分局將增派警力強化交通疏導作為，並視車流狀況適時實施分流措施，呼籲駕駛人配合現場員警指揮引導，有序通行並維持路口淨空，共同提升通行效率。

大湖分局並提醒駕駛人善用多項交通資訊工具，包括加入「苗栗縣政府」LINE官方帳號獲取旅遊與交通資訊、下載「警政服務」APP查詢即時路況；行駛國道可使用「高速公路1968」APP掌握國道疏導措施；行經省道及主要道路，可透過「i68即時路況」、「即時路況影像」及「幸福公路」等APP查詢台3線、台72線及周邊道路最新車流與影像資訊，彈性調整行程。