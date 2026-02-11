快訊

徐欣瑩今登記初選 數度哽咽：登記不是妥協、而是戰鬥開始

歷年春節連假都是易塞車路段 苗栗大湖警方呼籲駕駛人善用APP

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣大湖鄉、泰安鄉的台3線、台72線路段因採草莓、泡湯人潮、車潮眾多，歷來春節期間都是易壅塞路段，警方將全力投入交通疏導工作。圖／大湖警分局提供
苗栗縣大湖鄉、泰安鄉的台3線、台72線路段因採草莓、泡湯人潮、車潮眾多，歷來春節期間都是易壅塞路段，警方將全力投入交通疏導工作。圖／大湖警分局提供

春節9天連假即將到來，苗栗縣大湖鄉、泰安鄉的台3線路段因採草莓、泡湯人潮、車潮眾多，歷來春節連假都是易壅塞路段，苗栗縣警局大湖分局針對轄內各大觀光景點及重要交通路段完成現地會勘與勤務規畫，春節期間將全力投入交通疏導工作，同時結合科技工具協助駕駛人掌握即時交通資訊，提醒遊客避開車流壅塞路段，讓返鄉及旅遊行程更安全順暢。

大湖分局指出，依觀光數據顯示，大湖酒莊及周遭觀光果園平時吸引大量遊客造訪，春節期間更是旅遊高峰。針對轄內熱門景點及易壅塞路段，大湖分局將增派警力強化交通疏導作為，並視車流狀況適時實施分流措施，呼籲駕駛人配合現場員警指揮引導，有序通行並維持路口淨空，共同提升通行效率。

大湖分局並提醒駕駛人善用多項交通資訊工具，包括加入「苗栗縣政府」LINE官方帳號獲取旅遊與交通資訊、下載「警政服務」APP查詢即時路況；行駛國道可使用「高速公路1968」APP掌握國道疏導措施；行經省道及主要道路，可透過「i68即時路況」、「即時路況影像」及「幸福公路」等APP查詢台3線、台72線及周邊道路最新車流與影像資訊，彈性調整行程。

大湖警分局長黃朝偉表示，分局將全程掌握轄內重要道路交通狀況，並透過多元管道即時發布交通資訊，適時引導民眾改行替代道路分流。春節團聚、出遊期間，駕駛人務必遵守「喝酒不開車，開車不喝酒」原則，長途駕車請注意充分休息，避免疲勞駕駛；行經人車密集路段應減速慢行、禮讓行人，確實遵守交通規則，共同維護春節期間交通安全，讓大家平安出門、順利返家，歡喜過好年。

苗栗縣大湖鄉、泰安鄉的台3線、台72線路段因採草莓、泡湯人潮、車潮眾多，歷來春節期間都是易壅塞路段，警方將全力投入交通疏導工作，同時結合科技工具協助駕駛人掌握即時交通資訊，提醒遊客避開車流壅塞路段。圖／大湖警分局提供
苗栗縣大湖鄉、泰安鄉的台3線、台72線路段因採草莓、泡湯人潮、車潮眾多，歷來春節期間都是易壅塞路段，警方將全力投入交通疏導工作，同時結合科技工具協助駕駛人掌握即時交通資訊，提醒遊客避開車流壅塞路段。圖／大湖警分局提供
苗栗縣大湖鄉、泰安鄉的台3線、台72線路段因採草莓、泡湯人潮、車潮眾多，歷來春節期間都是易壅塞路段，警方將全力投入交通疏導工作，同時結合科技工具協助駕駛人掌握即時交通資訊，提醒遊客避開車流壅塞路段。圖／大湖警分局提供
苗栗縣大湖鄉、泰安鄉的台3線、台72線路段因採草莓、泡湯人潮、車潮眾多，歷來春節期間都是易壅塞路段，警方將全力投入交通疏導工作，同時結合科技工具協助駕駛人掌握即時交通資訊，提醒遊客避開車流壅塞路段。圖／大湖警分局提供
苗栗縣大湖鄉、泰安鄉的台3線、台72線路段因採草莓、泡湯人潮、車潮眾多，歷來春節期間都是易壅塞路段，警方結合科技工具，提醒駕駛人善用各個APP以掌握即時交通資訊，避開車流壅塞路段。圖／大湖警分局提供
苗栗縣大湖鄉、泰安鄉的台3線、台72線路段因採草莓、泡湯人潮、車潮眾多，歷來春節期間都是易壅塞路段，警方結合科技工具，提醒駕駛人善用各個APP以掌握即時交通資訊，避開車流壅塞路段。圖／大湖警分局提供
苗栗縣大湖鄉、泰安鄉的台3線、台72線路段因採草莓、泡湯人潮、車潮眾多，歷來春節期間都是易壅塞路段，警方將全力投入交通疏導工作。圖／大湖警分局提供
苗栗縣大湖鄉、泰安鄉的台3線、台72線路段因採草莓、泡湯人潮、車潮眾多，歷來春節期間都是易壅塞路段，警方將全力投入交通疏導工作。圖／大湖警分局提供
苗栗縣大湖鄉、泰安鄉的台3線、台72線路段因採草莓、泡湯人潮、車潮眾多，歷來春節期間都是易壅塞路段，警方將全力投入交通疏導工作，同時結合科技工具協助駕駛人掌握即時交通資訊，提醒遊客避開車流壅塞路段。圖／大湖警分局提供
苗栗縣大湖鄉、泰安鄉的台3線、台72線路段因採草莓、泡湯人潮、車潮眾多，歷來春節期間都是易壅塞路段，警方將全力投入交通疏導工作，同時結合科技工具協助駕駛人掌握即時交通資訊，提醒遊客避開車流壅塞路段。圖／大湖警分局提供
苗栗縣大湖鄉、泰安鄉的台3線、台72線路段因採草莓、泡湯人潮、車潮眾多，歷來春節期間都是易壅塞路段，警方將全力投入交通疏導工作。圖／大湖警分局提供
苗栗縣大湖鄉、泰安鄉的台3線、台72線路段因採草莓、泡湯人潮、車潮眾多，歷來春節期間都是易壅塞路段，警方將全力投入交通疏導工作。圖／大湖警分局提供

農曆過年 春節 馬年
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

桃市春節9大服務不打烊 垃圾清運、醫療急診、市場採買全到位

春節治安工作不打烊 議員分送油飯、泡麵補體力

春節9天連假來臨 公路局推搭公共運輸享更多優惠措施

台電嘉義區處春節啟動穩定供電專案 確保交通醫療重要供電無虞

相關新聞

國5春節交通大年初二最塞上看8.2萬輛次 宜縣府教你聰明省錢玩宜蘭

春節9天連假，宜蘭縣政府預估前段假期以南下車流為主，初三過後陸續出現北返車流，南北車流最大量將出現在大年初二，合計上看8...

整理包／2026全台元宵燈會攻略 時間、地點、特色大盤點

每年農曆正月十五的元宵節前後，就是台灣一年一度最熱鬧的燈會季。全台各地推出大型主燈、燈光秀、光雕、藝術燈區、天燈祈福等活動，幾乎可以從春節一路玩到3月中旬，「聯合新聞網」幫你整理 2026全台燈會與燈節重點資訊，趕緊安排時間去走春賞燈，體會過年過節的喜氣氛圍！ 今年元宵節是3月3日，熱門活動包括2026台灣燈會在嘉義聯名「超級瑪利歐」，台北燈節有雙 IP《變形金剛》、《泡泡瑪特》登場，台中燈會的嚕嚕米、高雄燈會的超人力霸王，結合在地文化與國際知名IP的燈節輪番上陣，陪大家邁向嶄新的一年。

宜蘭四結福德廟超狂 備妥150萬、1.5萬個百元紅包「擲筊求發財金」

宜蘭四結福德廟奉祀金身土地公，香火鼎盛，更是政治人物年節必拜大廟，廟方歡喜迎春「紅包大放送」，特別準備150萬元、提供1...

馬年圍爐食安 食藥署提醒復熱3招、5要2不

馬年將至，琳瑯滿目的圍爐年菜，食藥署提醒「復熱3招」、「5要原則」與「2不採食」原則，剩菜應於2小時內放進冰箱，食用時充...

過年習俗一次看！從今天「送神日」…一路熱鬧到大年初五

過年是華人傳統文化中最重要的節日，習俗豐富多樣，家戶戶會進行一次徹底的大掃除，寓意著「除舊布新」，迎接新的一年。並會到寺廟或家裡拜拜，祈求平安、健康、好運。

馬年開運攻略曝！除夕必做「聽香」 專家：第一句話暗示來年關鍵運勢

馬年將至，農曆新年的各項傳統習俗與禁忌也備受關注。民俗專家謝沅瑾指出，從除夕夜到大年初五，期間每天都有一套完整的開運流程，像是除夕夜「聽香」、初五「迎財神」等，若能掌握習俗重點並注意每日吉凶方位，將有助於趨吉避凶，為新的一年累積好運。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。