桃園客家文化館舍園區 春節熱鬧走春、集福、學客語

為讓市民感受獨特的客庄年味，桃園市客家事務局21日初五、六下午1至5時，在客家文化館舉辦「馬載祿厚・客庄同樂」新春系列活動，將客家文化深植於親子走春，透過多元舞台、互動闖關與文化實踐，展現當代客家文化的活力。

客家局表示，今年的新春活動表演邀請桃園客家歌唱比賽的得獎歌手，展現客家音樂的演進與魅力，現場安排街頭藝人與民眾近距離互動，營造充滿節慶律動的感官饗宴，適合親子參與。

客家局指出，為了深化民眾對客家文化的認識，規畫豐富的闖關活動，將客語學習融入趣味任務，民眾完成指定關卡可兌換桃園「元氣搖搖馬福袋」，現場更安排「新春好運大摸彩」，歡迎市民朋友走春集福拿豐富大獎，為新的一年增添「祿厚」好兆頭。

活動現場還能領取限量書法家親筆揮毫墨寶以及熱鬧新春市集，讓民眾在年節期間不僅能欣賞表演，更能在墨香與熱鬧氣氛中，親身體驗最道地的客庄年味，期盼新的一年幸福滿載、好運連連。