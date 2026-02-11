桃園客家文化館舍園區 春節熱鬧走春、集福、學客語
為讓市民感受獨特的客庄年味，桃園市客家事務局21日初五、六下午1至5時，在客家文化館舉辦「馬載祿厚・客庄同樂」新春系列活動，將客家文化深植於親子走春，透過多元舞台、互動闖關與文化實踐，展現當代客家文化的活力。
客家局表示，今年的新春活動表演邀請桃園客家歌唱比賽的得獎歌手，展現客家音樂的演進與魅力，現場安排街頭藝人與民眾近距離互動，營造充滿節慶律動的感官饗宴，適合親子參與。
客家局指出，為了深化民眾對客家文化的認識，規畫豐富的闖關活動，將客語學習融入趣味任務，民眾完成指定關卡可兌換桃園「元氣搖搖馬福袋」，現場更安排「新春好運大摸彩」，歡迎市民朋友走春集福拿豐富大獎，為新的一年增添「祿厚」好兆頭。
活動現場還能領取限量書法家親筆揮毫墨寶以及熱鬧新春市集，讓民眾在年節期間不僅能欣賞表演，更能在墨香與熱鬧氣氛中，親身體驗最道地的客庄年味，期盼新的一年幸福滿載、好運連連。
客家局表示，19日初三至22日初六到訪客家文化館、鍾肇政文學生活園區、崙坪文化地景園區、1895乙未保台紀念公園、北區客家會館、永安海螺文化體驗園區和台灣客家茶文化館七大館舍走春，完成任務即可領取限量「元氣搖搖馬福袋」乙個，盼讓大、小朋友都能在過年期間，感受到濃厚的新春歡樂氣氛，相關活動詳情請至各館舍FB或桃園市政府客家事務局官網查詢。
