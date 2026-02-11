國5春節交通大年初二最塞上看8.2萬輛次 宜縣府教你聰明省錢玩宜蘭

春節9天連假，宜蘭縣政府預估前段假期以南下車流為主，初三過後陸續出現北返車流，南北車流最大量將出現在大年初二，合計上看8.2萬輛次，建議遊客多利用大眾運輸工具享折扣優惠，「宜蘭好行3日券」只需299元，72小時內無限次數搭好搭滿，暢遊宜蘭的好選擇。

春節連假從2月14日周六至2月22日周日，宜蘭縣內交通以過年返鄉及旅遊旅次為主，預估假期前段以返鄉南向車流為主，假期中段以闔家旅遊活動為主，各風景區周邊交通量較為壅塞，假期後段以短程旅遊及返回工作地北向車流為主。

縣政府交通處預估，14日國5南下車流一早7時起車多持續下午6時，15日至17日上午10時至下午5時壅塞；18日大年初二回娘家及出遊人潮，南來北往塞得最嚴重，尤其南下恐怕從上午7時狂塞到晚上7時；初三就會有北返車流，北上最大量出現在20日大年初四。

縣政府交通處請用路人避開尖峰時段或行駛替代道路，多搭乘國道客運或台鐵等大眾運輸工具到宜蘭旅遊，建議「聰明玩宜蘭」小撇步，可購買「宜蘭好行3日券」只需支付299元，72小時內搭乘大眾交通工具，包括國道客運宜蘭至雙北、基隆及桃園機場，台鐵部分從鳳鳴至和平區間，縣內市區公車，通通都無限次數搭乘。

此外，宜蘭5家國道客運業者提供15條長程路線可享原票價6折優惠，配合TPASS2.0+優惠措施，會員累積搭乘次數再加碼最高30%折扣，等同最高可享42折或6折優惠；另使用電子票證搭乘大眾運輸後，10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費優惠，縣內「紅線」及「綠線」公車串連各大景點，可多加利用。

除夕至年初四，宜蘭路邊停車免收費，宜蘭市中華國中、力行國小、羅東鎮竹林國小、蘇澳鎮南安國中、蘇澳國小、員山鄉員山國小、三星鄉憲明國小等學校開放校園免費停車，同時針對南方澳地區拜廟旅遊的停車需求，協調蘇澳港調撥12碼頭當做臨時停車場。