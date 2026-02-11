快訊

徐欣瑩今登記初選 數度哽咽：登記不是妥協、而是戰鬥開始

國5春節交通大年初二最塞上看8.2萬輛次 宜縣府教你聰明省錢玩宜蘭

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
國5南來北往的春節交通大年初二最塞，南北總車流量上看8.2萬輛次，縣政府教你聰明省錢玩宜蘭，「宜蘭好行3日券」299元是很好的選擇，縣內「紅線」及「綠線」公車串連各大景點，也可多加利用。本報資料照
國5南來北往的春節交通大年初二最塞，南北總車流量上看8.2萬輛次，縣政府教你聰明省錢玩宜蘭，「宜蘭好行3日券」299元是很好的選擇，縣內「紅線」及「綠線」公車串連各大景點，也可多加利用。本報資料照

春節9天連假，宜蘭縣政府預估前段假期以南下車流為主，初三過後陸續出現北返車流，南北車流最大量將出現在大年初二，合計上看8.2萬輛次，建議遊客多利用大眾運輸工具享折扣優惠，「宜蘭好行3日券」只需299元，72小時內無限次數搭好搭滿，暢遊宜蘭的好選擇。

春節連假從2月14日周六至2月22日周日，宜蘭縣內交通以過年返鄉及旅遊旅次為主，預估假期前段以返鄉南向車流為主，假期中段以闔家旅遊活動為主，各風景區周邊交通量較為壅塞，假期後段以短程旅遊及返回工作地北向車流為主。

縣政府交通處預估，14日國5南下車流一早7時起車多持續下午6時，15日至17日上午10時至下午5時壅塞；18日大年初二回娘家及出遊人潮，南來北往塞得最嚴重，尤其南下恐怕從上午7時狂塞到晚上7時；初三就會有北返車流，北上最大量出現在20日大年初四。

縣政府交通處請用路人避開尖峰時段或行駛替代道路，多搭乘國道客運或台鐵等大眾運輸工具到宜蘭旅遊，建議「聰明玩宜蘭」小撇步，可購買「宜蘭好行3日券」只需支付299元，72小時內搭乘大眾交通工具，包括國道客運宜蘭至雙北、基隆及桃園機場，台鐵部分從鳳鳴至和平區間，縣內市區公車，通通都無限次數搭乘。

此外，宜蘭5家國道客運業者提供15條長程路線可享原票價6折優惠，配合TPASS2.0+優惠措施，會員累積搭乘次數再加碼最高30%折扣，等同最高可享42折或6折優惠；另使用電子票證搭乘大眾運輸後，10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費優惠，縣內「紅線」及「綠線」公車串連各大景點，可多加利用。

除夕至年初四，宜蘭路邊停車免收費，宜蘭市中華國中、力行國小、羅東鎮竹林國小、蘇澳鎮南安國中、蘇澳國小、員山鄉員山國小、三星鄉憲明國小等學校開放校園免費停車，同時針對南方澳地區拜廟旅遊的停車需求，協調蘇澳港調撥12碼頭當做臨時停車場。

農曆過年 春節 馬年
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

桃市春節9大服務不打烊 垃圾清運、醫療急診、市場採買全到位

宜蘭四結福德廟超狂 備妥150萬、1.5萬個百元紅包「擲筊求發財金」

春節治安工作不打烊 議員分送油飯、泡麵補體力

春節9天連假來臨 公路局推搭公共運輸享更多優惠措施

相關新聞

國5春節交通大年初二最塞上看8.2萬輛次 宜縣府教你聰明省錢玩宜蘭

春節9天連假，宜蘭縣政府預估前段假期以南下車流為主，初三過後陸續出現北返車流，南北車流最大量將出現在大年初二，合計上看8...

整理包／2026全台元宵燈會攻略 時間、地點、特色大盤點

每年農曆正月十五的元宵節前後，就是台灣一年一度最熱鬧的燈會季。全台各地推出大型主燈、燈光秀、光雕、藝術燈區、天燈祈福等活動，幾乎可以從春節一路玩到3月中旬，「聯合新聞網」幫你整理 2026全台燈會與燈節重點資訊，趕緊安排時間去走春賞燈，體會過年過節的喜氣氛圍！ 今年元宵節是3月3日，熱門活動包括2026台灣燈會在嘉義聯名「超級瑪利歐」，台北燈節有雙 IP《變形金剛》、《泡泡瑪特》登場，台中燈會的嚕嚕米、高雄燈會的超人力霸王，結合在地文化與國際知名IP的燈節輪番上陣，陪大家邁向嶄新的一年。

宜蘭四結福德廟超狂 備妥150萬、1.5萬個百元紅包「擲筊求發財金」

宜蘭四結福德廟奉祀金身土地公，香火鼎盛，更是政治人物年節必拜大廟，廟方歡喜迎春「紅包大放送」，特別準備150萬元、提供1...

馬年圍爐食安 食藥署提醒復熱3招、5要2不

馬年將至，琳瑯滿目的圍爐年菜，食藥署提醒「復熱3招」、「5要原則」與「2不採食」原則，剩菜應於2小時內放進冰箱，食用時充...

過年習俗一次看！從今天「送神日」…一路熱鬧到大年初五

過年是華人傳統文化中最重要的節日，習俗豐富多樣，家戶戶會進行一次徹底的大掃除，寓意著「除舊布新」，迎接新的一年。並會到寺廟或家裡拜拜，祈求平安、健康、好運。

馬年開運攻略曝！除夕必做「聽香」 專家：第一句話暗示來年關鍵運勢

馬年將至，農曆新年的各項傳統習俗與禁忌也備受關注。民俗專家謝沅瑾指出，從除夕夜到大年初五，期間每天都有一套完整的開運流程，像是除夕夜「聽香」、初五「迎財神」等，若能掌握習俗重點並注意每日吉凶方位，將有助於趨吉避凶，為新的一年累積好運。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。