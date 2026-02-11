快訊

徐欣瑩今登記初選 數度哽咽：登記不是妥協、而是戰鬥開始

最萌吉祥物！台南新化年貨大街10米「巨型菜奇鴨」新亮點

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市場人氣吉祥物「菜奇鴨」10公尺巨型充氣偶形式進駐新化年貨大街，展期為期6天。圖／台南市議員余柷青提供
台南市場人氣吉祥物「菜奇鴨」10公尺巨型充氣偶形式進駐新化年貨大街，展期為期6天。圖／台南市議員余柷青提供

台南市場處人氣吉祥物「菜奇鴨」首度以10公尺巨型充氣偶亮相，進駐新化年貨大街，展期6天，成為年節期間吸睛焦點。民眾逛年貨、採買年菜之餘，也能與10米高的「菜奇鴨」合影打卡，增添走春趣味。

台南市議員余柷青表示，「菜奇鴨」近年在社群平台爆紅，源自台南市場品牌行銷的創意成果，討喜外型搭配台灣人熟悉的諧音梗，成功拉近年輕族群與傳統市場的距離，也成為外地旅客認識台南市場文化的重要入口。

她指出，「菜奇鴨」不僅停留在網路聲量，更實際走進各大市場與活動場域。例如配合西市場（大菜市）整建後重新開幕，推出限量周邊與打卡任務，吸引民眾回流逛市場。市府也以「菜奇鴨」作為核心推廣角色，串聯攤位美學優化與整體行銷，帶動市場動線、視覺與商品質感升級，為在地消費注入新動能。

余柷青強調，新化年貨大街是地方重要的年節品牌活動，為提升活動亮點、帶動人潮與買氣，特別向市府建議引入「菜奇鴨」進駐，期盼透過可愛療癒的城市IP，強化新化年貨大街的辨識度與觀光話題。她也邀請民眾把握展期到新化走春逛街、採買年貨，留下與「巨型菜奇鴨」合影的新年回憶。

農曆過年 春節 馬年
