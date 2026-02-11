宜蘭四結福德廟超狂 備妥150萬、1.5萬個百元紅包「擲筊求發財金」
宜蘭四結福德廟奉祀金身土地公，香火鼎盛，更是政治人物年節必拜大廟，廟方歡喜迎春「紅包大放送」，特別準備150萬元、提供1萬5000個百元紅包，讓民眾擲筊求發財金；另外還備有12萬顆紅蛋、1800斤平安粥給大家呷平安，開心送上祝福過好年。
「擲筊求財」活動從農曆初一到初六，每人限一次擲筊機會，只要擲出聖杯就可以拿到百元紅包，共有1萬5000包、總金額高達150萬元。四結福德廟主委林祥旺表示，紅包提供給信徒自由擲筊，只要擲筊有聖筊，就可以登記領一個紅包，讓來年能夠又興又旺。
不過，很多信眾求到紅包之後也不會佔神明便宜，通常還會添個香油錢擲入旁邊功德箱，把土地公的財氣帶回家。
除了150萬元擲筊求財，12萬顆紅蛋則是「脫殼兼出運」，1800斤的平安粥免費「呷平安」，四結福德廟還有摸春牛等活動，祈求馬年如意、馬面春風。廟方預計在初一推出全台唯一的「金福德財神銀行」集結四方善信，號召會員加入者可獲贈「福德明王偈語」藏頭文。
