快訊

證交所首辦封關典禮 馬年上看4萬點？董座「這樣說」投資人要開心了

「太陽的新娘」韓星鄭恩宇過世…享年40歲 曾許願「想被大家記得」

等了20年！布蘭登費雪、瑞秋懷茲「神鬼傳奇4」合體 全球影迷淚崩

宜蘭四結福德廟超狂 備妥150萬、1.5萬個百元紅包「擲筊求發財金」

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
信眾擲筊求取發財金。記者戴永華／攝影
信眾擲筊求取發財金。記者戴永華／攝影

宜蘭四結福德廟奉祀金身土地公，香火鼎盛，更是政治人物年節必拜大廟，廟方歡喜迎春「紅包大放送」，特別準備150萬元、提供1萬5000個百元紅包，讓民眾擲筊求發財金；另外還備有12萬顆紅蛋、1800斤平安粥給大家呷平安，開心送上祝福過好年。

「擲筊求財」活動從農曆初一到初六，每人限一次擲筊機會，只要擲出聖杯就可以拿到百元紅包，共有1萬5000包、總金額高達150萬元。四結福德廟主委林祥旺表示，紅包提供給信徒自由擲筊，只要擲筊有聖筊，就可以登記領一個紅包，讓來年能夠又興又旺。

不過，很多信眾求到紅包之後也不會佔神明便宜，通常還會添個香油錢擲入旁邊功德箱，把土地公的財氣帶回家。

除了150萬元擲筊求財，12萬顆紅蛋則是「脫殼兼出運」，1800斤的平安粥免費「呷平安」，四結福德廟還有摸春牛等活動，祈求馬年如意、馬面春風。廟方預計在初一推出全台唯一的「金福德財神銀行」集結四方善信，號召會員加入者可獲贈「福德明王偈語」藏頭文。

宜蘭四結福德廟過年推出「紅包大放送」，工作人員忙著準備1.5萬個百元紅包。記者戴永華／攝影
宜蘭四結福德廟過年推出「紅包大放送」，工作人員忙著準備1.5萬個百元紅包。記者戴永華／攝影
宜蘭四結福德廟過年推出「紅包大放送」，讓民眾擲筊求發財金，另成立「金福德財神銀行」集結四方善信，號召會員加入。記者戴永華／攝影
宜蘭四結福德廟過年推出「紅包大放送」，讓民眾擲筊求發財金，另成立「金福德財神銀行」集結四方善信，號召會員加入。記者戴永華／攝影
民眾擲筊聖杯，求到一個百元紅包「發財金」。記者戴永華／攝影
民眾擲筊聖杯，求到一個百元紅包「發財金」。記者戴永華／攝影

農曆過年 春節 馬年 發財金
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

謝國樑送馬年1元紅包 祝福市民Horse好事接連發生

星城Online「紅包魚宇宙」全台出沒！噓編直擊抓魚：簡直福利大放送

0056、0050股息雙入帳！棒棒：74％免稅紅包到手…配息隱憂要注意

舊春聯、紅包袋別亂丟！專家教「這樣處理」不散財！加碼2026吉利紅包行情

相關新聞

宜蘭四結福德廟超狂 備妥150萬、1.5萬個百元紅包「擲筊求發財金」

宜蘭四結福德廟奉祀金身土地公，香火鼎盛，更是政治人物年節必拜大廟，廟方歡喜迎春「紅包大放送」，特別準備150萬元、提供1...

馬年圍爐食安 食藥署提醒復熱3招、5要2不

馬年將至，琳瑯滿目的圍爐年菜，食藥署提醒「復熱3招」、「5要原則」與「2不採食」原則，剩菜應於2小時內放進冰箱，食用時充...

過年習俗一次看！從今天「送神日」…一路熱鬧到大年初五

過年是華人傳統文化中最重要的節日，習俗豐富多樣，家戶戶會進行一次徹底的大掃除，寓意著「除舊布新」，迎接新的一年。並會到寺廟或家裡拜拜，祈求平安、健康、好運。

馬年開運攻略曝！除夕必做「聽香」 專家：第一句話暗示來年關鍵運勢

馬年將至，農曆新年的各項傳統習俗與禁忌也備受關注。民俗專家謝沅瑾指出，從除夕夜到大年初五，期間每天都有一套完整的開運流程，像是除夕夜「聽香」、初五「迎財神」等，若能掌握習俗重點並注意每日吉凶方位，將有助於趨吉避凶，為新的一年累積好運。

法鼓山除夕撞鐘 規劃「點亮心光」路線 提供限量防靜電手環

農曆新年即將到來，法鼓山定16日除夕夜在世界佛教教育園區，舉辦「彌陀普佛法會」以及「除夕撞鐘」，還規劃「點亮心光」朝聖路...

春節9天連假將至 衛福部所屬醫院開診 提醒防範呼吸道傳染病

農曆春節假期是家人團聚的重要時刻，時值呼吸道傳染病好發季節，南來北往的返鄉、出遊交流更增風險，衛福部呼籲，民眾應提前接種...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。