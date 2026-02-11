馬年圍爐食安 食藥署提醒復熱3招、5要2不

馬年將至，琳瑯滿目的圍爐年菜，食藥署提醒「復熱3招」、「5要原則」與「2不採食」原則，剩菜應於2小時內放進冰箱，食用時充分加熱、減少復熱次數，才能健康團圓不鬧肚子。

春節期間大魚大肉，常見吃不完隔餐繼續吃。衛生福利部食品藥物管理署今天發布新聞稿提醒，食品若長時間處於攝氏7至60度的「危險溫度帶」，細菌容易快速繁殖，甚至產生毒素。

為確保食安，食藥署提出復熱3招：首先是食用完畢的年菜，應於2小時內放入冰箱冷藏或冷凍，避免細菌滋生及毒素生成；其次，再次食用前中心溫度須達70度以上；最後則要減少反覆加熱次數，避免菜餚多次進出危險溫度帶。

食藥署強調，應落實「洗、鮮、分、熱、存」5要原則。民眾備餐前務必「要洗手」，食材挑選「要新鮮」；生熟食應使用不同刀具與砧板「要分開」，以防交叉污染。針對牡蠣、蛤蜊等雙殼貝類，因易蓄積諾羅病毒，開殼後應持續加熱3至5分鐘，確保病毒徹底消滅。

此外，春節出遊，務必牢記「2不採食」口訣，避免誤食中毒。食藥署指出，山泉水可能含有細菌、病毒、寄生蟲及蟲卵，或野生動物的排泄物，更可能存在即使煮沸也難去除的重金屬或農藥等污染物，切勿飲用；不要任意採食野生動植物，包含野菜、菇類、不明魚貝類、頭足類（章魚）等，也不要贈送、收受來路不明之動植物，以免中毒。

食藥署呼籲，馬年團圓的幸福關鍵在於正確的食安觀念。只要確實做好保存、復熱與清潔管理，就能在享受佳餚的同時，讓春節假期更加放心圓滿。