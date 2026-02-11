快訊

「太陽的新娘」韓星鄭恩宇過世…享年40歲 曾許願「想被大家記得」

等了20年！布蘭登費雪、瑞秋懷茲「神鬼傳奇4」合體 全球影迷淚崩

高雄美濃大峽谷不止一個犯罪集團 嫌犯假種水蓮真盜挖

聽新聞
0:00 / 0:00

馬年圍爐食安 食藥署提醒復熱3招、5要2不

中央社／ 台北11日電
馬年將至，琳瑯滿目的圍爐年菜，食藥署提醒「復熱3招」、「5要原則」與「2不採食」原則。本報資料照片
馬年將至，琳瑯滿目的圍爐年菜，食藥署提醒「復熱3招」、「5要原則」與「2不採食」原則。本報資料照片

馬年將至，琳瑯滿目的圍爐年菜，食藥署提醒「復熱3招」、「5要原則」與「2不採食」原則，剩菜應於2小時內放進冰箱，食用時充分加熱、減少復熱次數，才能健康團圓不鬧肚子。

春節期間大魚大肉，常見吃不完隔餐繼續吃。衛生福利部食品藥物管理署今天發布新聞稿提醒，食品若長時間處於攝氏7至60度的「危險溫度帶」，細菌容易快速繁殖，甚至產生毒素。

為確保食安，食藥署提出復熱3招：首先是食用完畢的年菜，應於2小時內放入冰箱冷藏或冷凍，避免細菌滋生及毒素生成；其次，再次食用前中心溫度須達70度以上；最後則要減少反覆加熱次數，避免菜餚多次進出危險溫度帶。

食藥署強調，應落實「洗、鮮、分、熱、存」5要原則。民眾備餐前務必「要洗手」，食材挑選「要新鮮」；生熟食應使用不同刀具與砧板「要分開」，以防交叉污染。針對牡蠣、蛤蜊等雙殼貝類，因易蓄積諾羅病毒，開殼後應持續加熱3至5分鐘，確保病毒徹底消滅。

此外，春節出遊，務必牢記「2不採食」口訣，避免誤食中毒。食藥署指出，山泉水可能含有細菌、病毒、寄生蟲及蟲卵，或野生動物的排泄物，更可能存在即使煮沸也難去除的重金屬或農藥等污染物，切勿飲用；不要任意採食野生動植物，包含野菜、菇類、不明魚貝類、頭足類（章魚）等，也不要贈送、收受來路不明之動植物，以免中毒。

食藥署呼籲，馬年團圓的幸福關鍵在於正確的食安觀念。只要確實做好保存、復熱與清潔管理，就能在享受佳餚的同時，讓春節假期更加放心圓滿。

農曆過年 春節 馬年
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

尾牙春酒成食物中毒高峰期…食藥署曝個案數暴增3倍 多為諾羅感染

馬年開運攻略曝！除夕必做「聽香」 專家：第一句話暗示來年關鍵運勢

警察叔叔陪圍爐 竹北警分局包下餐廳 邀弱勢孩童吃火鍋

謝國樑送馬年1元紅包 祝福市民Horse好事接連發生

相關新聞

馬年圍爐食安 食藥署提醒復熱3招、5要2不

馬年將至，琳瑯滿目的圍爐年菜，食藥署提醒「復熱3招」、「5要原則」與「2不採食」原則，剩菜應於2小時內放進冰箱，食用時充...

過年習俗一次看！從今天「送神日」…一路熱鬧到大年初五

過年是華人傳統文化中最重要的節日，習俗豐富多樣，家戶戶會進行一次徹底的大掃除，寓意著「除舊布新」，迎接新的一年。並會到寺廟或家裡拜拜，祈求平安、健康、好運。

馬年開運攻略曝！除夕必做「聽香」 專家：第一句話暗示來年關鍵運勢

馬年將至，農曆新年的各項傳統習俗與禁忌也備受關注。民俗專家謝沅瑾指出，從除夕夜到大年初五，期間每天都有一套完整的開運流程，像是除夕夜「聽香」、初五「迎財神」等，若能掌握習俗重點並注意每日吉凶方位，將有助於趨吉避凶，為新的一年累積好運。

法鼓山除夕撞鐘 規劃「點亮心光」路線 提供限量防靜電手環

農曆新年即將到來，法鼓山定16日除夕夜在世界佛教教育園區，舉辦「彌陀普佛法會」以及「除夕撞鐘」，還規劃「點亮心光」朝聖路...

春節9天連假將至 衛福部所屬醫院開診 提醒防範呼吸道傳染病

農曆春節假期是家人團聚的重要時刻，時值呼吸道傳染病好發季節，南來北往的返鄉、出遊交流更增風險，衛福部呼籲，民眾應提前接種...

一過年就焦慮？醫：經濟壓力、婆媳問題、孤獨感成現代人最大壓力

農曆新年將至，有些人開心準備辦年貨、規畫團圓飯，也有人出現莫名煩躁、失眠或胃痛，年前診間已經出現因「過年焦慮」而求診的患...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。