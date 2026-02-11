快訊

礁溪旅館頂樓驚見「寶特瓶山」快滿出來 縣府下最後通牒可開罰30萬

錄取通知寫五萬，報到簽約變四萬五？金牌律師教你七招守住薪資權益

日本萬萬稅：食品消費稅歸零，會成為財政風險？

春節連假怕急診塞！健保署給獎勵 除夕至初三醫院端開診率達6成

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

根據衛福部統計，春節急診就醫人次為平日1.5至1.7倍，今年農曆春節假期長達9天，為確保民眾醫療照護需求，健保署透過春節獎勵方案，挹注16億元於鼓勵醫療院所於春節期間提供醫療服務。

健保署表示，經統計醫療院所及藥局的開診情形皆較往年明顯增加，醫院開診至少增加12%，診所量能增倍。另健保署「全民健保行動快易通｜健康存摺(APP)」及官網已建置「春節就醫專區」，民眾可快速查詢全台健保特約醫療院所、藥局服務時段，安心過好年。

根據衛福部統計，春節急診就醫人次為平日1.5至1.7倍，因應民眾長假就醫需求，健保署首度利用健保總額之「其他部門」擴大獎勵，除夕至初三（2/16~2/19）加成100%，初四及初五（2/20~2/21）則加成50%，以及 2/14、2/15、2/22等3天加成30%，期待提升醫療院所及藥局開診率，滿足民眾就醫需求，避免年假期間民眾小病衝大醫院之情形。

健保署統計，除夕至初三核心假期，醫院端開診率多達6成，較往年平均提升12%至26%；初五收假前夕量能更是倍增，醫院開診率增加至76%(增幅約55%），診所開診率增加至45%（增幅約34%）。

此外，社區藥局每日開診率約介於3成至6成(增幅約10%至29%)，藥事服務將穩定供應，確保民眾春節用藥不中斷(如附表)。

健保署提醒，春節期間如欲查詢哪些特約醫療院所或藥局有提供服務，可透過手機下載「全民健保行動快易通｜健康存摺(APP)」(如附圖)，進入「春節院所服務查詢」專區，點選「春節院所服務時段查詢」功能，點選長假期日期及時段，即會顯示有提供服務的特約醫療院所及藥局，操作簡單又方便。此外，該專區亦提供「UCC開診時間查詢」及「傳染病特別門診查詢(春節初一至初三)」等功能，民眾可依就醫需求查詢各項服務資訊。

民眾亦可透過健保署網站查詢特約院所春節服務時段(路徑如下：首頁/健保服務/健保醫療服務/院所查詢/院所服務時段查詢)。健保署感謝醫療人員春節期間守護民眾健康提供服務，讓民眾安心迎新年。

農曆過年 春節 馬年
相關新聞

馬年開運攻略曝！除夕必做「聽香」 專家：第一句話暗示來年關鍵運勢

馬年將至，農曆新年的各項傳統習俗與禁忌也備受關注。民俗專家謝沅瑾指出，從除夕夜到大年初五，期間每天都有一套完整的開運流程，像是除夕夜「聽香」、初五「迎財神」等，若能掌握習俗重點並注意每日吉凶方位，將有助於趨吉避凶，為新的一年累積好運。

除夕夜圍爐注意飲食 醫提醒火鍋熱湯藏食道癌危機

春節除夕夜許多家庭有圍爐火鍋，台中慈濟醫院胸腔外科醫師翁任康提醒：享受溫暖幸福同時，要注意「趁熱吃」、「趁熱喝」的飲食習...

法鼓山除夕撞鐘 規劃「點亮心光」路線 提供限量防靜電手環

農曆新年即將到來，法鼓山定16日除夕夜在世界佛教教育園區，舉辦「彌陀普佛法會」以及「除夕撞鐘」，還規劃「點亮心光」朝聖路...

春節9天連假將至 衛福部所屬醫院開診 提醒防範呼吸道傳染病

農曆春節假期是家人團聚的重要時刻，時值呼吸道傳染病好發季節，南來北往的返鄉、出遊交流更增風險，衛福部呼籲，民眾應提前接種...

一過年就焦慮？醫：經濟壓力、婆媳問題、孤獨感成現代人最大壓力

農曆新年將至，有些人開心準備辦年貨、規畫團圓飯，也有人出現莫名煩躁、失眠或胃痛，年前診間已經出現因「過年焦慮」而求診的患...

春節連假大湖採草莓夯初二上看5萬人次 警方公路局建議替代方案

春節連續假期苗栗縣大湖採草莓夯，大湖警分局、公路局中區養護工程分局苗栗工務段評估2月17日大年初一至初五是尖峰期，初二更...

