高市警局迎春「雙管」蕭季慧揮毫 警讚「一字千金」

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
蕭季慧揮毫送春聯，令員警直讚「一字千金」。記者林保光／攝影
高雄市警察局營造年節氛圍，昨天請書法名家在警局大禮堂揮毫，送春聯給員警，其中高雄市前消防局長蕭季慧也是大師之一。他揮毫送春聯，拿到手的員警更是喜孜孜，直稱「一字千金」，一副春聯更是價值不菲。

86歲的蕭季慧曾任高雄市警察局刑警大隊長、副局長、新竹市警察局長，2002年上任高雄市消防局長，2005年退休。

蕭季慧以獨創的「蕭氏雙管書體」聞名，擅長「左右開弓」，能雙手各持1支重達1斤的大毛筆同時揮毫，曾獲日本皇室頒發「國際文化最高榮譽勳章」。他幾乎每年過年前都到警察局揮毫送春聯給員警，說希望帶給警察喜氣，治安更好、更平穩。

獲邀參與揮毫的來賓，除了蕭季慧，另包括中華美術家協會長王海峰、秘書長羅慧、日本國際現代書道展會友陶繼文、高雄市警局前秘書室主任鍾永慧，現職外事科長王智勇、員警徐全、王泳崎、鍾村武、詹萬和等人。

高雄市警局副局長侯東輝自稱「從小拿毛筆就像拿鐵鎚」才棄筆從警，看到大師們揮毫自嘆不如，不過，他也趁馬年將至，表示對打詐、掃毒、掃黑、提升社會韌性等「年度四大治安重點」，希望秉持「馬到成功」的效率與決心，讓市民過好年。

蕭季慧揮毫送春聯，令員警直讚「一字千金」。記者林保光／攝影
農曆過年 春節 馬年
