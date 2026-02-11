整理包／2026全台元宵燈會攻略 時間、地點、特色大盤點
每年農曆正月十五的元宵節前後，就是台灣一年一度最熱鬧的燈會季。全台各地推出大型主燈、燈光秀、光雕、藝術燈區、天燈祈福等活動，幾乎可以從春節一路玩到3月中旬，「聯合新聞網」幫你整理 2026全台燈會與燈節重點資訊，趕緊安排時間去走春賞燈，體會過年過節的喜氣氛圍！
今年元宵節是3月3日，熱門活動包括2026台灣燈會在嘉義聯名「超級瑪利歐」，台北燈節有雙 IP《變形金剛》、《泡泡瑪特》登場，台中燈會的嚕嚕米、高雄燈會的超人力霸王，結合在地文化與國際知名IP的燈節輪番上陣，陪大家邁向嶄新的一年。
相傳古代有一隻神鳥意外降落人間並被獵人誤殺，百姓為躲避天帝大怒火燒人間的災難，在正月十五掛紅燈、放煙火，讓天界以為人間已經陷入火海，瞞天過海保平安。從此，正月十五點燈就成了消災解厄、慶賀平安的傳統。
在道教文化中，這一天是「天官大帝」的聖誕，又稱為「上元節」。天官大帝主管賜福，所以古人會在這天點燈、祈求一整年的好運與福氣。
💡今年的台灣燈會主場在嘉義縣，主燈打破傳統生肖造型，以「阿里山神木」為靈感，打造高達21公尺的科技發光地標。最吸睛的是與超人氣IP「超級瑪利歐」合作，並推出超萌的「喔熊馬抵嘉」及「？磚塊」造型提燈，不只能賞燈，還能與經典角色互動拍照，絕對是今年必拍的重點。
日期｜2026/3/3～3/15
地點｜嘉義縣府前廣場及周邊
亮燈時間｜18:00-22:00（主燈秀每半小時一場）
官網｜2026台灣燈會官方網站
💡今年台北燈節首度推出「雙展區、雙 IP」策展模式，其中花博展區將以「變形金剛」為主題，柯博文、大黃蜂、密卡登將齊聚現場，結合多位藝術家作品共同打造燈組展演。西門町展區則攜手「泡泡瑪特」推出六座主題燈組，透過年輕IP的力量為台北注入一股全新的潮流！
日期｜2026/2/25～3/15
地點｜西門町、花博園區
亮燈時間｜17:00-22:00
官網｜台北燈節官方網站
💡今年中台灣元宵燈會主燈為「幸福蜜馬 臺中MOOMIN ON」，邀請到全球知名的IP「嚕嚕米（MOOMIN）」，以「Moving on」爲策展主題，主燈秀結合動態機械科技，讓姆明一族隨著音樂的律動及周邊光影的明滅，搭乘環形軌道列車緩緩移動穿梭於樹林間。要注意2/16（除夕）當天休展，規劃行程時要避開。
日期｜2026/2/15～3/3（除夕休展）
地點｜台中中央公園
亮燈時間｜18:00-22:00（最終場21:30）
官網｜2026中臺灣燈會官方網站
💡位於台南鹽水的月津港燈節近年來已成為年輕人最愛的燈會。𝟐𝟎𝟐𝟔年月津港燈節以「雲端光景」為題，最大的特色是大量使用水上燈飾作品，水面倒影與水上作品形成美麗的鏡射意象。若想追求刺激，3/2～3/3還有震撼全球的鹽水蜂炮，但請務必穿戴全套防護裝備再進場。
日期｜2026/2/7～3/8
地點｜月津港親水公園
亮燈時間｜17:30-23:00
官網｜月津港燈節官方網站
💡2026高雄冬日遊樂園主打以歡樂的兒童樂園取代傳統燈會，今年以「超人降臨港都」為策展主軸，邀請到日本超人氣的「超人力霸王」，15 公尺高的超人力霸王氣膜與音樂中心的光影相互輝映，打造融合港灣景觀、城市節慶與親子歡樂的「超人慶典」。
日期｜2026/2/7～3/1
地點｜愛河灣、16–18 號碼頭
愛河灣燈光秀｜18:00-22:00
官網｜高雄冬日遊樂園官方網站
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。