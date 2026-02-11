春節9天連假將至 衛福部所屬醫院開診 提醒防範呼吸道傳染病

農曆春節假期是家人團聚的重要時刻，時值呼吸道傳染病好發季節，南來北往的返鄉、出遊交流更增風險，衛福部呼籲，民眾應提前接種流感及新冠疫苗，可有效降低感染、重症及死亡風險，尤其65歲以上長者、幼童及慢性病患者等高風險族群，更應盡早完成疫苗接種，以提升保護力。

衛福部醫福會表示，衛福部所屬醫院為照顧民眾健康，農曆春節期間2月15至21日，仍提供便捷的門急診服務，成為民眾健康的「醫」靠。多數醫院於除夕至初三上下午均有開診，若民眾有就醫需求可以多加利用，開診時間可至各醫院網站查詢。

醫福會指出，近期氣溫變化劇烈，請民眾務必提高警覺，加強防範各類呼吸道傳染病，如出現呼吸困難、呼吸急促、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等危險徵兆，應立即就醫，以爭取及時治療。春節期間出國旅遊之民眾亦應注意平時預防之道，包括落實手部衛生、遵守呼吸道禮節及適當配戴口罩，並避免前往流行地區，以降低感染風險。

民眾除接種公費流感疫苗外，配戴口罩、勤洗手仍是減少病毒傳播的重要個人防護措施。在無法保持適當社交距離或通風不良場所，以及與年長者或免疫力低下者密切接觸時，建議全程配戴口罩；如出現發燒、咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，在就醫後盡量在家休息，避免接觸脆弱族群，以保護自己與他人健康。

另春節期間請民眾注意飲食均衡，切忌暴飲暴食，並維持適度運動。冬季早晚溫差甚大，請隨時留意身體狀況，同時保持室內良好通風；使用熱水器、電暖器、毛毯等設備時，務必注意安全，避免一氧化碳（CO）中毒及其他意外事件發生。

此外，提醒持有慢性病處方箋的民眾，若領藥時間適逢春節假期，請提前至醫療院所領藥，於過年前備足藥品，並依醫囑按時服藥，安心迎接健康新年。