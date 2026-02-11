馬年開運攻略曝！除夕必做「聽香」 專家：第一句話暗示來年關鍵運勢

馬年將至，農曆新年的各項傳統習俗與禁忌也備受關注。民俗專家謝沅瑾指出，從除夕夜到大年初五，期間每天都有一套完整的開運流程，像是除夕夜「聽香」、初五「迎財神」等，若能掌握習俗重點並注意每日吉凶方位，將有助於趨吉避凶，為新的一年累積好運。

謝沅瑾在YouTube分享「2026丙午馬年除夕至初五習俗與吉祥方位」，說明除夕夜晚上除了吃團圓飯，餐桌上要有一條完整的魚象徵年年有餘，也吃水餃，有些人選擇在水餃裡包錢代表有財，或者紅棗代表早生貴子，也有些包金桔代表吉祥如意。

吃飽後，領完壓歲錢，大家可能會聚在一起守歲，並在12點整的時候開始放鞭炮，象徵新的年度到來，再過了晚一些，有些家人可能會選擇夜遊。除夕這天晚上有所謂的「聽香」習俗，就是這天晚上吃完晚飯先去跟神明上香，然後到戶外走一走，「聽到的第一句話的好壞，來決定來年的一個兆頭」，例如聽到某某某賺大錢，就暗示著「我來年會賺好多錢」；或者聽到某某某跟一個很不錯的對象結婚，也暗示新的年度可能會有桃花降臨。

謝沅瑾表示，大年初一有人會選擇過了凌晨12點去夜遊，有人選擇一大早開門走春。無論是夜遊或走春，以民俗來說，出門方向應避開當日煞方，「如果我今天要去拜訪的對象，或者我要去走春的地方，方位剛好真的是往煞方，不妨先往吉利的方位走個50~100步以後，再做迂迴，就可以避開煞方」。

謝沅瑾提到，大年初二回娘家講求禮數，伴手禮宜準備雙數，象徵成雙成對、圓滿吉祥。民俗上初二亦為「水娘生日」，傳統忌洗衣，象徵讓辛勞的家人好好休息。當天若能善用貴人或正財方位，更有助於人際互動與財運提升。

初三俗稱「送窮日」，適合打掃環境、清理垃圾，象徵送走晦氣與霉運，但需留意避免朝煞方行動。初四則是迎接家神回歸的重要時刻，宜選吉時開門迎神。初五被視為五路財神降臨之日，許多人會在凌晨寅時放鞭炮迎財神，這天也是開工、開市的吉日。

謝沅瑾強調，春節期間最重要的關鍵在於「方位」。無論走春、迎神或辦理重要事項，只要避開煞方、順應吉位行事，便能減少阻礙，為新的一年開啟順遂好運。