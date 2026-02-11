快訊

9個月連漲兩次！ 三商巧福「飯麵調漲4~10元」 這一款牛肉麵漲到215元

遭小三控性侵逼墮胎…長榮大學副教授捲性醜聞 校方出手：零容忍

高鐵春節不怕沒位置！LINE TODAY推「自由座預估燈號」 3燈號掌握排隊時間

高蛋白多蔬菜、少油鹽糖 營養師教你做3道健康年菜

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
中國醫藥大學新竹附設醫院營養師黃家莚教導大家3道健康年菜，包括蔥鹽雞胸、彩椒素干貝以及白菜菇菇鮮魚鍋，掌握高蛋白多蔬菜和減少油鹽糖。圖／中醫大新竹附醫提供
中國醫藥大學新竹附設醫院營養師黃家莚教導大家3道健康年菜，包括蔥鹽雞胸、彩椒素干貝以及白菜菇菇鮮魚鍋，掌握高蛋白多蔬菜和減少油鹽糖。圖／中醫大新竹附醫提供

馬年又稱「赤馬年」，象徵活力、熱情與行動力。年節將近，家家戶戶準備年夜飯，中國醫藥大學新竹附設醫院營養師黃家莚教導大家3道健康年菜，包括蔥鹽雞胸、彩椒素干貝以及白菜菇菇鮮魚鍋，掌握高蛋白多蔬菜和減少油鹽糖，吃得安心又健康。

黃家莚表示，年菜多以大魚大肉為主，記得掌握高蛋白多蔬菜和減少油鹽糖兩技巧。搭配蔬菜。蔬菜富含膳食纖維與礦物質，有助於腸胃蠕動，讓便祕不纏身、腸道有精神，同時也能穩定血糖、增加飽足感。

同時避免大量油鹽糖的菜色，像炸過的糖醋魚、高脂肪的梅干控肉、筍乾豬腳等。可改以清蒸、烤、汆燙方式取代油炸或紅燒，並減少調味料使用，降低水腫、血壓與血糖控制不佳的風險。

黃家莚也教大家3道健康年菜，第一道「蔥鹽雞胸」，選用去皮雞胸肉，將鍋中加入水及少量鹽巴煮滾後，將雞胸肉汆燙至熟並切片，拌入蔥絲與少量香油，簡單調味就能吃出食材原味。雞胸肉屬於高蛋白、低脂肪食材，有助於維持肌肉量與體力。搭配富含維生素 A、B、C 及鎂、鋅、銅等礦物質的青蔥，其中含硫化合物具抗氧化作用，幫助增強免疫力。

第二道「彩椒素干貝」，將杏鮑菇切1.5公分厚的圓片，表面可刻上十字花紋，下鍋乾煎至微金黃，再加入少量橄欖油及切片彩椒快炒，最後以鹽調味即可。杏鮑菇富含多醣體與膳食纖維，且含有多醣體及三萜類、兒茶素等植化素，用來取代干貝，搭配富含維生素A、C、茄紅素與類黃酮的彩椒可協助對抗自由基、降低氧化壓力。

第三道「白菜菇菇鮮魚鍋」，以洗淨切好的大白菜鋪底，加入魚片、菇類及喜歡的蔬菜配料，使用清昆布湯底，小火煮熟即可。選擇低脂、高蛋白的魚類入菜，海鮮中富含 Omega-3 多元不飽和脂肪酸，具抗發炎作用，有助於維持免疫力與心血管健康。搭配香菇、鴻喜菇、雪白菇等多種菇類，不僅提升風味，也增加維生素 B 群與維生素 D 攝取，幫助提振精神、維持好活力。

中國醫藥大學新竹附設醫院營養師黃家莚教導大家3道健康年菜，包括蔥鹽雞胸、彩椒素干貝以及白菜菇菇鮮魚鍋，掌握高蛋白多蔬菜和減少油鹽糖。圖／中醫大新竹附醫提供
中國醫藥大學新竹附設醫院營養師黃家莚教導大家3道健康年菜，包括蔥鹽雞胸、彩椒素干貝以及白菜菇菇鮮魚鍋，掌握高蛋白多蔬菜和減少油鹽糖。圖／中醫大新竹附醫提供

農曆過年 春節 馬年 營養師 年菜
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

春節三牲變好吃又健康 營養師推「不一樣的過年拜拜供桌」

營養師揭早餐吃一款水果有助穩定情緒 補足能量減少下午疲倦

營養師連7天喝「大骨湯」取代下午茶 發現補鈣以外的驚喜變化

「三寶」險變肌肉！最正營養師高敏敏以為發胖 驗孕嚇到發抖

相關新聞

除夕夜圍爐注意飲食 醫提醒火鍋熱湯藏食道癌危機

春節除夕夜許多家庭有圍爐火鍋，台中慈濟醫院胸腔外科醫師翁任康提醒：享受溫暖幸福同時，要注意「趁熱吃」、「趁熱喝」的飲食習...

法鼓山除夕撞鐘 規劃「點亮心光」路線 提供限量防靜電手環

農曆新年即將到來，法鼓山定16日除夕夜在世界佛教教育園區，舉辦「彌陀普佛法會」以及「除夕撞鐘」，還規劃「點亮心光」朝聖路...

春節9天連假將至 衛福部所屬醫院開診 提醒防範呼吸道傳染病

農曆春節假期是家人團聚的重要時刻，時值呼吸道傳染病好發季節，南來北往的返鄉、出遊交流更增風險，衛福部呼籲，民眾應提前接種...

一過年就焦慮？醫：經濟壓力、婆媳問題、孤獨感成現代人最大壓力

農曆新年將至，有些人開心準備辦年貨、規畫團圓飯，也有人出現莫名煩躁、失眠或胃痛，年前診間已經出現因「過年焦慮」而求診的患...

春節連假大湖採草莓夯初二上看5萬人次 警方公路局建議替代方案

春節連續假期苗栗縣大湖採草莓夯，大湖警分局、公路局中區養護工程分局苗栗工務段評估2月17日大年初一至初五是尖峰期，初二更...

高蛋白多蔬菜、少油鹽糖 營養師教你做3道健康年菜

馬年又稱「赤馬年」，象徵活力、熱情與行動力。年節將近，家家戶戶準備年夜飯，中國醫藥大學新竹附設醫院營養師黃家莚教導大家3...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。