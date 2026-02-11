快訊

9個月連漲兩次！ 三商巧福「飯麵調漲4~10元」 這一款牛肉麵漲到215元

遭小三控性侵逼墮胎…長榮大學副教授捲性醜聞 校方出手：零容忍

高鐵春節不怕沒位置！LINE TODAY推「自由座預估燈號」 3燈號掌握排隊時間

行駛高速公路「3原因易讓車輛故障」春節連假外出前需留意

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
春節連假交通疏導措施。圖／高公局提供
春節連假交通疏導措施。圖／高公局提供

春節連假將至，預估將有大量返鄉及出遊車潮湧入高速公路，交通部高公局指出，高速公路常見故障車輛，多因缺水、缺油、缺電、爆胎或其他無法啟動等因素所致，呼籲民眾出發前務必妥為檢查車況，落實車輛保養工作，以降低行車故障風險。

高公局指出，依過往經驗，高速公路常見故障車輛，多因缺水、缺油、缺電、爆胎或其他無法啟動等因素所致。由於高速公路行車速度快，一旦車輛於行駛中發生故障，不僅影響交通順暢，更可能引發追撞事故，造成嚴重傷亡。

高公局呼籲，用路人平時即應確實做好車輛保養，連假長途行車前，更應加強檢查五油（燃油、機油、動力方向盤油、煞車油、變速箱油）、三水（引擎冷卻水、電瓶水、雨刷水），以及輪胎胎紋、胎壓與外觀是否正常；同時留意儀表板警示燈是否亮起，並注意引擎運轉是否出現異音（可能為機件或皮帶異常），以確保行車安全。

至於行車途中如發現車輛過熱、冒煙、異味、異音、異常抖動或儀表板警示燈亮起等異常徵兆，應立即握穩方向盤、開啟方向燈，並放開油門使車輛逐漸滑行至路肩停靠。

停車後開啟危險警告燈，確認安全無虞後，於車輛後方50至100公尺處擺放車輛（三角）故障標誌，並請所有人員下車，面對來車方向前往護欄外或其他安全處所等待救援，同時盡速利用1968 App 一鍵報案功能或撥打1968 專線請求協助。

另春節連假將以過年返鄉及旅遊為主，為維持高速公路合理行車服務水準，高公局審慎研擬應變計畫及規畫交通疏導措施，包含匝道封閉、高乘載管制、匝道儀控、增加開放路肩及相關收費措施，請民眾多加留管制時段意並配合。

車輛保養及查檢。圖／高公局提供
車輛保養及查檢。圖／高公局提供

農曆過年 春節 馬年
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

春節雪隧易塞「勿當路隊長」 未依速限最高罰6000元

義大利運鈔車遭劫！歹徒炸飛車尾、撒釘子斷後 如好萊塢電影畫面曝

國1南下楠梓段聯結車、小貨車、小客車連環撞 「紫爆」回堵約11公里

高雄交流道車禍男遭3車輾死 「事故路段沒路燈」民代要求市府檢討

相關新聞

除夕夜圍爐注意飲食 醫提醒火鍋熱湯藏食道癌危機

春節除夕夜許多家庭有圍爐火鍋，台中慈濟醫院胸腔外科醫師翁任康提醒：享受溫暖幸福同時，要注意「趁熱吃」、「趁熱喝」的飲食習...

法鼓山除夕撞鐘 規劃「點亮心光」路線 提供限量防靜電手環

農曆新年即將到來，法鼓山定16日除夕夜在世界佛教教育園區，舉辦「彌陀普佛法會」以及「除夕撞鐘」，還規劃「點亮心光」朝聖路...

春節9天連假將至 衛福部所屬醫院開診 提醒防範呼吸道傳染病

農曆春節假期是家人團聚的重要時刻，時值呼吸道傳染病好發季節，南來北往的返鄉、出遊交流更增風險，衛福部呼籲，民眾應提前接種...

一過年就焦慮？醫：經濟壓力、婆媳問題、孤獨感成現代人最大壓力

農曆新年將至，有些人開心準備辦年貨、規畫團圓飯，也有人出現莫名煩躁、失眠或胃痛，年前診間已經出現因「過年焦慮」而求診的患...

春節連假大湖採草莓夯初二上看5萬人次 警方公路局建議替代方案

春節連續假期苗栗縣大湖採草莓夯，大湖警分局、公路局中區養護工程分局苗栗工務段評估2月17日大年初一至初五是尖峰期，初二更...

高蛋白多蔬菜、少油鹽糖 營養師教你做3道健康年菜

馬年又稱「赤馬年」，象徵活力、熱情與行動力。年節將近，家家戶戶準備年夜飯，中國醫藥大學新竹附設醫院營養師黃家莚教導大家3...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。