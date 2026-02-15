快訊

馬年走春怎麼安排？2026最靈驗祈願日期看這裡！

科技紫微網／ 科技紫微網
馬年走春怎麼安排？2026最靈驗祈願日期看這裡！(圖片來源：Shutterstock)
迎接2026馬年，象徵加速、突破與行動力的新循環正式開跑！丙午火馬年火氣十足，更需要用「走春祈福」來穩住氣場、開啟好運。走春不只是傳統習俗，更是開啟好運的第一步。以下科技紫微網為你整理2026全年的關鍵祈福時段、靈驗日與祈願重點，助你一出門就是好彩頭！

🌟2026馬年祈福走春的關鍵日期

不同時期的祈福活動有著特定的意義，想走對時間、求對願，先把這幾個重點記下來：

1、除夕與大年初一（2月16日－2月17日）
是一年之始氣場最集中的時刻，也是家庭團聚的日子，適合在家供奉祖先，祈求家人平安，家運興隆。

2、初二到初三（2月18日－2月19日）
傳統上初二回娘家、初三多外出拜年，也是最適合出門走春的好日子。安排出外參拜寺廟，能沾染新年的喜氣，不僅替自己換上馬年新氣場，也為家人求得順遂平安。

3、初四到初六（2月20日－2月22日）
這幾天適合做「重點式祈福」。若你在2026年屬於犯太歲生肖（馬、鼠、牛、兔），這幾天特別適合安太歲、點光明燈，為自己化解火馬年帶來的衝擊與變動，穩定全年運勢。

4、初七到元宵節（2月23日－3月3日）
從天公生日到元宵點燈，這段期間象徵「新年啟明、好運持續」，特別適合全家參與祈福儀式，例如：平安燈會、猜燈謎、吃湯圓。共同迎接一整年的光明，也能促進家庭和樂、感情圓滿。

📅此外，根據農曆節氣與吉日時，以下是2026馬年靈驗祈願特定日期：

除了大時段，以下幾個「關鍵吉日」更適合對症下願：

　．正月初四～初五（2月20日－2月21日）：財神日
適合求正財、偏財、事業升遷、業績成長。

　．正月初九（2月25日）：天公生
適合祈求全年運勢圓滿、計畫順利推進。

　．正月十五（3月3日）：元宵節／上元燈節
適合祈求家庭和諧、感情幸福、貴人緣與人際圓滿。

🏯2026走春必訪寺廟精選

你也可以結合地緣安排馬年走春路線：

1、台北龍山寺
這座歷史悠久的廟宇以祈求事業順利與學業進步而聞名，是突破困境的好選擇。

2、南投紫南宮
若您想增強財運，南投紫南宮絕對是首選，特別是祈求財路順暢的信徒絡繹不絕。

3、台中大甲鎮瀾宮
媽祖信仰的中心之一，特別適合祈求平安與順遂。

4、高雄三鳳宮
高雄三鳳宮是祈求感情和諧與家庭幸福的熱門地點，與親友一同參拜效果更佳。
（實際行程可依所在縣市、信仰習慣做調整，用熟悉的廟最安心。）

🎋祈福項目的意涵

每種祈福方式都有其獨特的文化象徵，以下介紹常見的祈福選擇與其背後意義：

1、光明燈
點燈象徵照亮人生道路，寓意智慧啟發與一年的順遂運勢，適合個人或全家點燈祈求平安。

2、安太歲
這是專為犯太歲者設計的重要儀式，藉由安奉太歲燈來化解衝煞，穩定個人全年運勢。

3、文昌燈
對於學生族群或考生而言，點文昌燈可祈求學業順利、智慧增長，是考季前的熱門祈福選擇。

📋提升馬年祈福效果的小撇步

　心存感恩，而非只「開條件」
帶著誠懇之心，先謝謝過去一年所得到的一切，再祈求新願望，能更快感應祝福。

　供品以清爽、乾淨為主
鮮花與水果是最常見且適合的供品，象徵純潔與圓滿。

　善用開運小物
可配戴與自己生肖、五行相合的配飾，當成提醒自己「今年要更積極行動」，能增強祈福能量。

走春的重點不僅在於參拜儀式，更在於為新的一年注入希望與祝福。在完成祈願後，建議以行善的方式回饋，例如幫助他人或參與公益，讓福氣持續延展。

科技紫微網

農曆過年 春節 馬年

貴人不間斷！「四大生肖」馬年運勢飛起來…賺錢之路越來越寬廣

馬祖北極玄天宮開燈祈福 廟方估參與人數創新高

迎馬年動物園推限定門票 搶藏2款蒙古野馬及斑馬

「影后」女星接連痛失2摯愛！心痛溫柔道別「有緣再見」

相關新聞

濃濃懷舊風！盤點12種過年零食 「呷甜甜、過好年」

過年總少不了桌上佳餚和點心零食，而隨著時代演進，零食的種類也越來越多樣化，早期的懷舊零食卻漸漸快要消失。《聯合新聞網》盤點12種懷舊過年零食，讓大家感受年節氛圍，「呷甜甜，過好年」。

明天除夕了...過年做「1事」小心荷包失血 最高罰6000元

今天小年夜，明天就是除夕，北市水利處提醒，台北市的河濱公園已經全年禁止燃炮放煙火，提醒市民朋友，春節期間勿在河濱公園燃炮...

春節紅包禁忌一次看 舊紅包袋勿留恐招厄…這樣處理最保險

農曆春節假期開跑，今天（15日）是小年夜，不少民眾要準備明天除夕要發的紅包，民俗專家廖大乙提醒，春節紅包除了注意金額要吉...

過年到了春聯如何貼？ 慎防8大禁忌 做錯小心福氣跑光又漏財

農曆春節連假到來，家家戶戶除了趕辦年貨，也準備為家裡貼上春聯祈求新年好彩頭及一年的好運…

過好年福氣滿滿 台北市最推薦5條春節遊程

春節九天連假，來台北過好年，北市觀光傳播局推薦5條主題遊程，包括泡湯紓壓、宮廟走春、歷史人文、採果體驗及自然踏青等，讓民...

